Am 7. Dezember sind mein Mann und ich in Frankreich gegen Covid-19 „geboostert“ worden. Da sich unsere Erfahrungen hier an unserem Zweitwohnsitz in Südfrankreich in dieser Hinsicht positiv und beispielhaft von unseren Erfahrungen und den Berichten des Bergsträßer Anzeigers über Bensheim und den Kreis Bergstraße unterscheiden, möchte ich diese schildern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Département Pyrénées-Orientales wird außer in Arztpraxen in 90 Prozent der Apotheken und außerdem in Impfzentren die Corona-Impfung verabreicht. Da wir keine französische Sozialversicherungskarte haben, waren wir als Ausländer auf die Impfzentren angewiesen. Wir hatten die Wahl zwischen Impfzentren mit und ohne Terminbuchung.

Nach den BA-Artikeln – die wir online lesen – über Menschenschlangen und stundenlange Wartezeiten vor den wenigen Impfmöglichkeiten an der Bergstraße hatten wir uns hier für die Terminbuchung im Internet entschieden. Als Über-Sechzigjährige durften wir Ende November das Impfzentrum und den Termin selbst auswählen. (Ab Anfang Dezember konnten sich auch Unter-Sechzigjährige anmelden).

Zehn Tage später sind wir nun geimpft – ohne irgendwo Schlange zu stehen. Unsere Zweitimpfungen liegen erst gut fünf Monate zurück. Die Impfung fand bei ständigem Kommen und Gehen in einer großen Sporthalle statt. (Besitzt der Kreis Bergstraße nicht auch Sporthallen?) Die Einrichtung dieser zum Impfzentrum umgewandelten Sporthalle war etwas improvisiert: Drahtstellwände mit darüber ausgerollten Packpapier-Bahnen und billige Plastikstühle zum Sitzen. Aber niemand musste stehen, und es lief alles sehr zügig ab. Es ging ja nicht um einen Einrichtungswettbewerb.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Aus Vorsicht waren wir etwas vor unserer gebuchten Zeit da. Trotzdem wurden wir am Empfang nach Vorlage unserer alten Impfunterlagen und unserer Ausweise sofort als Paar zusammen in die Halle aufgenommen.

An einer von mehreren parallelen Stationen wurden uns die notwendigen medizinischen Fragen nach Allergien, Vorerkrankungen und so weiter gestellt. An der gleichen Station bekamen wir dann auch unsere EU-Bescheinigung mit QR-Code für die (jetzt noch nicht) durchgeführte Drittimpfung.

Zu zweit in der anschließenden Impfkabine hatten wir kaum Zeit, unseren Arm freizumachen, schon waren wir geimpft. Anschließend mussten wir noch eine Viertelstunde in der großen Halle sitzen.

Das alles entspricht vielleicht nicht deutschen Vorstellungen von Wohlfühlatmosphäre, sondern eher einem Fließbandbetrieb. Aber ist es besser, in Regen und Kälte zu stehen? Der eigentliche Zweck – die medizinisch verantwortungsvolle schnelle Impfung von möglichst vielen Leuten – wurde so jedenfalls erreicht. Und wir waren sehr froh.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Oft stöhnen wir in Frankreich über die französische Bürokratie, aber in der Frage der Covid-Impfungen toppt Deutschland Frankreich auf jeden Fall an Umständlichkeit und Ineffektivität. Wir sind dankbar, dass wir nach unserer Berufstätigkeit in zwei Ländern leben können, das weitet den Blick. Je nachdem, um welche Frage es sich handelt, finden wir mal die deutsche und mal die französische Herangehensweise besser.

Allen deutschen Impfwilligen – egal ob für Erst-, Zweit- oder Drittimpfung – wünschen wir, dass sie auch noch vor Weihnachten geimpft werden können.

Bettina Fendler

zur Zeit Montesquieu-des-Albères

Bensheim