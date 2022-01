„Höhere Energiepreise sind politisch gewollt“, BA vom Samstag, 15. Januar, sowie weitere Artikel zum Thema

Die Aufregung über gewaltig gestiegene Strom- und Gaspreise ist eigentlich nicht verständlich. Diese Entwicklungen waren vorauszusehen, sie waren und sind politisch gewollt (siehe BA vom 15. Januar). Wir Bürger haben die Verursacher gewählt. Nun haben wir den Salat.

Es werden weitere Gesetze angekündigt, um „Fehlentwicklungen“ zu verhindern. Diese aufkommende „Entschuldigungspolitik“ ist unglaubwürdig. Der Kardinalfehler liegt in der Einführung der „Liberalisierung“ beziehungsweise in der „Deregulierung“ der Energiemärkte 1998. Die Superweisen in Berlin und Brüssel meinten, damit den gestandenen Versorgungsunternehmen mal zeigen zu müssen, was Wettbewerb ist.

System leichtfertig infrage gestellt

Kenner der Stromversorgung hatten sich seinerzeit die Augen gerieben, wie man leichtfertig ein bestens gestaltetes Versorgungssystem infrage stellte. Die Versorger handelten eindeutig nach Paragraf 1 Energiewirtschaftsgesetz – Versorgung soll sicher, preiswert, sozial- und umweltverträglich erfolgen. Die Preisaufsicht für Normalkunden erfolgte durch die Wirtschaftsministerien. Für Sondervertragskunden (Gewerbe, Industrie) galt das Kartellrecht.

Eine weitere Ursache der Preistreiberei ist der vorgebliche Klimaschutz. Man kann das Klima nicht schützen. Nebenbei, was ist Klima? Eine Wirksamkeit des CO2-Gehaltes in der Luft auf das „Klima/Temperatur“ ist nicht bewiesen. Die CO2-Steuer (Luftsteuer) wirkt gewaltig. Und das in allen Bereichen.

Zigtausende Haushalte können die Energierechnungen nicht mehr bezahlen. Ist das sozial? Bei den Kündigungen von Versorgungsverträgen wird mit Recht den „Discountern“ (das sind die Stromhändler ohne Kraftwerke und Leitungen) eine Schuld zugewiesen. Diese haben trefflich an der Liberalisierung verdient, dem Handel mit Schreibtischstrom, ohne Verantwortung für die sichere Stromversorgung. Letztere überließ man großzügig den alten Versorgern vor Ort. Andererseits haben die betroffenen Stromkunden mit der Methode des Rosinenpickens dieses Handelssystem ausgenutzt. Als Normalkunde könnte man nun Schadenfreude empfinden – sollte man aber nicht.

Von den Prinzipien der „alten“ Versorgung ist nichts erhalten geblieben, wie wir nun erkennen müssen. Die Stromversorgung ist ein „natürliches Monopol“. Es ist nun mal so, dass die Stromerzeugung in jedem Moment dem Stromverbrauch gleich sein muss. Die Nichtspeicherbarkeit von Wechselstrom ist eine Tatsache. Offensichtlich sind den vorgenannten Weisen die einschlägigen Naturgesetze auch nach über 20 Jahren immer noch unbekannt.

Für die Gasversorgung bestehen ähnliche Bedingungen. Allerdings kann Gas in Kavernen gespeichert werden. Auch die Gasleitungen können geringe Verbrauchsschwankungen ausgleichen.

Keineswegs folgenlos

Wind- und Sonnenstrom, in Verbindung mit dem Wasserstoff-Hype, sollen nun alle Probleme lösen. Man sollte wissen: Die Entnahme von Energie aus den Windströmungen bleibt keineswegs ohne Folgen. Etwa die Hälfte wird zu Elektrizität gewandelt, verschwindet also. Wird nach allen weiteren Nutzungen zu Wärme. Die andere Hälfte wird verwirbelt, bis in etwa 500 Meter Höhe. Auswirkungen auf das Wetter, Regen, Austrocknungen sind naheliegend. Die erhebliche Entnahme von Energie aus dem Wind hat die Natur nicht vorgesehen. Die Anlagen beeinflussen sich nachteilig gegenseitig (Wind-Verschattung). Die geradezu katastrophalen Zerstörungen von Landschaft und Natur müssen genannt werden. Ist das grüne Politik, gleich von welcher Partei? Wie ist das mit dem Insekten-Tod? Wo sind die Vögel? Was machen die Naturschutzverbände? Die Wiesbadener Pläne wollen alle zwei Kilometer eine Windanlage (Eiffelturm).

Steuern statt EEG-Umlage

Photovoltaik-Anlagen auf Freiflächen sind keinesfalls ein Segen für die Natur. Bekannt ist, dass PV-Anlagen in Afrika Auswirkungen bis in den Amazonas haben. Hierbei zeigt sich die Problematik zur erhofften Super-Wasserstoff-Wirtschaft. Der Wasserbedarf ist bedeutend für die Wasserstoff-Produktion (ein Kilogramm Wasserstoff benötigt neun Kilogramm Wasser) und das Reinigen von PV-Anlagen. Afrika und Wasser?

Wenn die EEG-Umlage abgeschafft werden sollte, werden die Bürger eben über Steuern zur Kasse gebeten. Ist irgendwie Vernunft erkennbar? Ich sehe es nicht.

Eberhard Wagner

Bensheim

