CDU hält Bürgermeister Heun für überfordert, BA vom 19. April:

Als ich am Dienstag die Lautertal-Seite des BA aufschlug, war meine Enttäuschung riesengroß, da keine der vier Parteien ein Statement abgegeben hatte. Umso größer war meine Freude, als sich am Mittwoch die CDU geäußert und heftige Kritik an unserem derzeitigen Bürgermeister Heun geübt hat. Doch lassen wir die Polemik.

Wir befinden uns im Wahlkampf und unsere Parteien üben sich darin, der jeweils anderen Versäumnisse vorzuwerfen: CDU und LBL auf der einen Seite, SPD und Grüne auf der anderen. Insbesondere die Vertreter von CDU und LBL zeichnen sich durch überzogene Kritik an den anderen Fraktionen sowie an Bürgermeister Andreas Heun aus. Sie wollen ihren Kandidaten Christian Lannert in Stellung bringen und legen ihm die schwere Hypothek auf, alles besser zu machen als der derzeitige Bürgermeister.

Herr Lannert hatte in der Vergangenheit sogar geäußert, dass der stärksten Fraktion, also CDU und LBL zustehen würde, den Bürgermeister zu stellen. Meines Erachtens wird der Bürgermeister von den Bürgern und Bürgerinnen gewählt, unabhängig von den Stärkeverhältnissen in der Gemeindevertretung sowie im Gemeindevorstand. Warum haben CDU und LBL den Bürgermeister gewähren lassen, obwohl sie die Mehrheit in beiden Gremien haben? Sie hätten doch auf die Überforderung reagieren können.

Jetzt, vor der Bürgermeisterwahl, lassen CDU und LBL wieder die Lautertaler Verhältnisse hochleben, indem sie alles kritisieren, was nicht ihrer Ansicht entspricht, nur um ihren Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Stellung zu bringen. Dies kann doch nicht im Sinne ihres Kandidaten sein, der sich augenscheinlich nicht an diesem Schlagabtausch beteiligt.

Ich hätte mir einen fairen Wahlkampf gewünscht nur mit Vorstellung der Maßnahmen, die zum Wohle der Bürger und Bürgerinnen in Zukunft umgesetzt werden sollen. Danach könnte jeder entscheiden, wie er die Prioritäten setzt und dann den Kandidaten wählen, dem er die Umsetzung zutraut. Bei mir schleicht sich der Verdacht ein, dass es den Parteien nicht um das Wohl der Gemeinde geht, sondern nur darum, die Mehrheiten zu verteidigen beziehungsweise wieder zu erlangen.

Norbert Quinten

Gadernheim

