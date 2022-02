„Lawinenhunde erschnuppern verschüttete Menschen“, BA vom Donnerstag, 10. Februar

Kürzlich las ich in dieser Zeitung einen Artikel über Training und Arbeit von Lawinenhunden. Ihnen verdanken viele Menschen ihr Leben, denn ohne sie wären sie nicht gefunden worden. Da fielen mir einige andere Beispiele ein, in denen Hunde Menschen helfen, ihre Probleme zu lösen, die sie selbst nicht lösen können:

Er ist Blindenhund, Suchhund zum Beispiel für die Polizei, Helfer bei Katastrophen, Wachhund, Therapiehund, wenn Menschen Traumata erlebt haben (Soldaten), Hütehund (ohne die Schäfer nicht auskommen könnten), Schlittenhunde, die in bestimmten Gegenden menschliches Leben ermöglichen.

Ein vielfältiger Helfer

Gerade jetzt – in der Pandemie – zeigt sich, dass sie der „beste Freund“ des Menschen sind. Sie ersetzen Menschen, wenn Menschen Kontakte brauchen. Sie führen die Menschen an die frische Luft und in die Natur.

Kleine Kinder zeigen meistens deutlich ihr Interesse an Hunden, wenn Erwachsene ihnen keine Angst eingeimpft haben. Angst ist sehr schade, denn sie kann ein Leben lang halten.

Die Wissenschaft sagt heute, dass der Hund sich den Menschen ausgesucht hat, da er einen inneren Bezug zum Menschen hatte – und nicht umgekehrt. Der Hund ist das einzige Tier, das so vielfältig „Freund und Helfer“ des Menschen ist.

Wenn Hunde Aggressionen gegen andere Hunde oder Menschen haben, sind diese meistens anerzogen oder angezüchtet worden.

Wir haben keine Leinenpflicht – aber natürlich müssen Hunde, die nicht ordentlich erzogen, zu jung und ungestüm sind oder Jagdtrieb haben – und auch zu ihrem eigenen Schutz im Straßenverkehr – an die Leine.

Christel Mohnhaupt

Bensheim