„Hunde müssen an die kurze Leine“, BA vom 25. März:

Zum Thema freilaufende und jagende Hunde ist wahrlich genug geschrieben worden. Nun – wie üblich im Frühjahr – wird gebetsmühlenartig gemahnt, die Hunde an der Leine zu führen, nicht nur das, jetzt an die kurze Leine, damit auch die am Feldrand- und Wiesenrand lebenden Jungtiere nicht gefährdet werden. Einmal davon abgesehen, dass man Hunde damit jeglicher Möglichkeit zur artgerechten Kommunikation beraubt, macht ständige Wiederholung die Sache nicht wahrer.

Möchte man die Menschen allen Ernstes glauben machen, dass freilaufende Hunde für den Artenschwund in großem Ausmaß verantwortlich sind? Als ich vor mehr als 20 Jahren nach Auerbach kam, tummelten sich am Ortsrand die Kaninchen, Fledermäuse schwirrten in der Dämmerung, Schwalben am Tag durch die Luft, in den Feldern zwischen Berliner Ring und Autobahn sah ich Feldhasen, Fasane, Rebhühner, Feldlerchen, sogar einen Eisvogel am Winkelbach. Man hörte die Nachtigall und im Frühjahr den Kuckuck. Perdu ...

Die Felder sehen mittlerweile aus wie eine Installation von Christo, damit wir an Ostern unseren deutschen Spargel oder geschmacksneutrale Erdbeeren bekommen. Brachflächen sind selten geworden und Mohn- oder Kornblumen zur Rarität. Pestizide tun ihr Übriges. „Pflegeleichte“ Kiesgärten werden immer noch angelegt, zumal die Gartenflächen aufgrund von Profitmaximierung der Grundstücksverkäufer und Bauunternehmen eh immer kleiner werden.

Alte Gemäuer als Unterschlupf für die nachtaktiven Insektenfresser werden abgerissen und Brutplätze oder Nistmaterial für Schwalben sind aufgrund von Versiegelung Mangelware.

Im Odenwald scheint es idyllisch, wenn die Pferde oder Rinder in Weidehaltung leben, und es beruhigt das Gewissen beim Kauf von Fleisch beim hiesigen Metzger. Dennoch muss man erwähnen dürfen, dass die intensive Weidegras-Bepflanzung die Landschaft praktisch komplett ihrer ökologischen Vielfalt beraubt. So gibt es vielfältige Gründe für das Verschwinden der Bodenbrüter und Wildtiere, Hunde gehören meiner Ansicht nach nicht wirklich dazu.

Stefanie Melzer

Reichenbach

