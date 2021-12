Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Einschränkung von Freiheitsrechten in Deutschland gibt dem Bundestag und der Bundesregierung weitreichende Kompetenzen zur Pandemiebekämpfung. Damit hat das Gericht klar gemacht, dass es keine Verantwortung für Tausende vermeidbare Tote hat und künftig auch nicht übernehmen wird.

Ich hatte mal gelernt, dass durch die Gewaltenteilung in der Demokratie die Legislative, Exekutive und Judikative gleich starke Bedeutung haben sollen.

In den letzten 20 Jahren ging das Gefühl dafür verloren. Legislative und Exekutive starren wie die Kaninchen auf die Schlange und erkennen damit faktisch die Judikative als allerhöchste Gewalt an, die über den beiden anderen steht. Das verzögert leider die Entscheidungsfreude in der Politik.

Die Corona-Pandemie ist ein nie da gewesener Notfall in Deutschland. Doch leider hat die schwarz-rote Koalition nicht angemessen schnell und durchgreifend gehandelt. Wo war Angela Merkel? Nichts als mahnende Worte kamen von ihr.

Flüchtlingskrise

In der Flüchtlingskrise 2015 stand Merkel ganz vorne und hat die Sache persönlich an sich gezogen und gehandelt, um den Flüchtlingen zu helfen. Die Parlamente hat Merkel erst gar nicht gefragt. Das Ganze kann man für gut oder für schlecht befinden, geholfen hat es den Flüchtlingen auf jeden Fall.

Diese Führungsstärke hätte ich mir von Merkel auch in der Pandemie gewünscht. Leider wurde sie von keinem Politiker in diese Richtung getrieben.

Ich bin mir sicher, wäre Helmut Schmidt in den letzten 16 Jahre Bundeskanzler gewesen, würden viele Tausend Deutsche noch leben. Er hätte die Pandemie auch nicht verhindern können. Doch durch seine rasche, sichere Urteilsfähigkeit und schnelles, konsequentes Handeln wären die Auswirkungen dieser Katastrophe deutlich geringer gewesen.

Sturmflut in Hamburg

Als Innensenator der Freien und Hansestadt Hamburg konnte er die Sturmflut vom 16./17. Februar 1962 nicht verhindern. Doch in dieser Katastrophe hat Helmut Schmidt sofort die zentrale Einsatzleitung übernommen, weil der Erste Bürgermeister in Urlaub war. Schmidt hatte sich selbst sofort mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet und neben vielen anderen zivilen und militärischen Hilfsdiensten sogar NATO-Streitkräfte angefordert, obwohl er verfassungsrechtlich dazu nicht befugt war. Er hat in dieser Notlage nicht erst im Grundgesetz über seine Kompetenzen nachgelesen, sondern energisches Krisenmanagement betrieben, was hunderten, vielleicht tausenden Menschen das Leben gerettet hatte.

Olaf Scholz war auch mal Innensenator von Hamburg, dann sogar Erster Bürgermeister, ebenfalls Bundesminister und er wird sehr bald Bundeskanzler sein. Damit ist seine Karriere ähnlich wie die von Helmut Schmidt verlaufen, der nach seiner Hamburger Zeit Bundesminister und danach Bundeskanzler wurde.

Wenn sich Olaf Scholz, auch wenn er ein anderer Typ ist, Helmut Schmidt zum Vorbild nimmt, wird er ein erfolgreicher Kanzler werden. Ein Geist der Verzagtheit hilft dabei nicht, sondern es braucht den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.

Wolfgang Hechler

Lautertal-Gadernheim

