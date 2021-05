Heiratsverbot für Priester geht auf Rechtsfragen zurück

„Priester auf Ehelosigkeit oft nicht gut vorbereitet“, BA vom Donnerstag, 6. Mai

AdUnit urban-intext1

Das Heiratsverbot für katholische Priester hatte wohl gar nichts mit einer besonderen „Heiligkeit“ zu tun, sondern mit rechtlichen Fragen, das zeigen Parallelen aus der Landwirtschaft: Noch vor hundert Jahren durften nachgeborene Bauernkinder nicht heiraten. Sie durften weiter auf dem elterlichen Hof wohnen, wurden versorgt und arbeiteten mit. Diese Regel sollte verhindern, dass der Hof zersplittert wurde, sodass die Nachkommen nicht mehr davon leben konnten.

Welche Probleme diese erzwungene Ehelosigkeit für die Betroffenen erbrachte, ahnt ein Außenstehender nicht: oft „dumm gemacht“, kein erfülltes Leben, fehlendes Selbstwertgefühl, Unzufriedenheit.

Die Besoldung der Geistlichen bestand noch bis in unsre Zeit zum Teil aus landwirtschaftlichen Erträgen: Der evangelische Pfarrer hatte einen Garten und in manchen Gemeinden auch Äcker und Vieh. Auch der mittelalterliche Adel lebte hauptsächlich von der Landwirtschaft, zunächst auf Land, das dem König gehörte, aber im Laufe der Zeit in Privatbesitz überging.

AdUnit urban-intext2

Die mittelalterliche Kirche wäre schlecht beraten gewesen, wenn sie auf diese Weise ihre Güter verloren hätte. Denn diese beruhten auf Stiftungen mit der Bedingung, dass die Geistlichen für das Seelenheil der Toten beteten.

Das Heiratsverbot für Geistliche sollte auch verhindern, dass das Kirchenvermögen vererbt wurde. Ein erblicher Priesterstand wäre auch Gift für die Kirche gewesen, denn zu diesem Beruf gehört vor allen Dingen die persönliche Überzeugung.

AdUnit urban-intext3

Vom katholischen Priester über den Bischof bis zum Papst rekrutiert sich die katholische Geistlichkeit aus Laienfamilien. Eine Parallele zum Zölibat ist die erzwungene Ehelosigkeit der katholischen Ordensleute, früher auch der evangelischen Diakonissen: Sie brachten ihr Vermögen in die Klostergemeinschaft oder ins Mutterhaus ein und die Gemeinschaft lebte davon. Wie auf dem Bauernhof. Und bei der Gütergemeinschaft der ersten Christen.

AdUnit urban-intext4

Das Thema Zölibat geht mich nichts an. Ich bin pensionierter evangelischer Pfarrer und verheiratet. Und nach Luthers Erklärung erzogen „keusch und züchtig leben“: „Erst studieren, dann poussieren (flirten)“, du kannst dir noch keine Frau und Kinder leisten. „Lern dich zu beherrschen, auch in der Ehe kannst du nicht immer, wenn du willst.“ Und „als Pfarrer musst du ein Vorbild für die Gemeinde sein.“

Die Pfarrerehe löst nicht alle Probleme. In unsrer Kirche ist die Palette der „Sünden“ viel breiter gefächert. Ein katholischer Priester kann nicht seine Frau betrügen und geschieden werden.

Heinrich Tischner

Bensheim