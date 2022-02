Im Fall aus Mainz habe das Gesundheitsamt eine Infektion vorgetäuscht, um den Betreiber zur Herausgabe von Daten zu bewegen.“ So endet beiläufig der Artikel („Polizei fragt in mehr als 100 Fällen Daten ab“) des ZDF vom 20. Januar und handelt von weiteren Fällen, in denen Daten zur Kontaktverfolgung auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) von Gesundheitsämtern und Strafverfolgungsbehörden missbraucht wurden, indem eben diese staatlichen Stellen ohne Rechtsgrundlage die erfassten Daten zweckwidrig nach Paragraf 28a IV IfSG und damit rechtswidrig zu Ermittlungszwecken verarbeiteten.

Überwachungsstaat

Jedem Datenschutzrechtler sträuben sich hier die Haare, wo doch die Politik vor einem Jahr, nebst Auftrag zur Entwicklung der teuren, aber sich heute bewährten Corona-Warn-App, mit der ein solcher Vorfall allein technisch schon ausgeschlossen wäre, frohlockend versicherte, dass man keinesfalls zu einem Überwachungsstaat mutieren wolle, indem man den Einzelnen ohne Rücksicht auf seine, in Deutschland zumindest grundrechtlich geschützten Freiheiten, anlasslos überwache.

Aber der Chaos-Computer-Club (CCC) und viele weitere engagierte Aktivisten und einfache aufmerksame Bürger sollen mit ihrem Protest recht behalten, dass die Luca-App, abgesehen von ihren, vor allem zu Beginn bestandenen erheblichen Mängeln, einem erhöhten Missbrauchsrisiko durch staatliche Stellen ausgesetzt sei.

Vertrauen erschüttert

Man muss sich klarmachen, dass ein solcher Vorgang eine neue Qualität der Erschütterung von Vertrauen in unsere Rechtsstaatlichkeit darstellt, in der offenkundig mit dem Willkürverbot gebrochen wird. Bedauerlicherweise beschränken sich die Konsequenzen bisweilen auf vereinzelte Entschuldigungen von Behörden und ein aufsichtsrechtliches Verfahren des LfDI in RLP, während Restaurants (korrekterweise) mit rigorosen Bußgeldern gesegnet wurden, weil Sie handschriftlich offene Listen führten, die so nicht datenschutzkonform waren.

Nichtsdestotrotz macht es wütend zu sehen, wie gleichgültig den Menschen dieser Hergang und ihre informationelle Selbstbestimmung ist, wo doch das Bundesverfassungsgericht 1983 schon in seinem Volkszählungsurteil feststellt, dass mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung eine Gesellschaftsordnung und eine diese ermöglichende Rechtsordnung, in der Bürger nicht mehr wissen können, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie wisse, nicht vereinbar sei.

Es macht nachdenklich

Neben vielen anderen wichtigen Grundrechten, die im Übrigen in so einer Häufung von Betroffenen beeinträchtigt wären und die Weise der anlasslosen Überwachung insofern nicht mehr zu rechtfertigen sein dürfte, macht es nachdenklich, wenn Menschen sich von einer in Deutschland „drohenden Diktatur“ bedroht sehen, wo doch sachliche Kritik an Coronamaßnahmen angebracht sein darf, jedoch auf Widerspruch stoßen muss, wenn sich in den anhängenden Kausalsätzen der Argumente eben Mal die tiefsten Abgründe von Politikverdrossenheit, Geschichtsleugnung, Rassismus und Antisemitismus offenbaren, wo doch – wenn überhaupt – die vermeintliche „Diktatur“ uns ans ganz vielen anderen Stellen droht, jedoch in keinem Fall von einer FFP 2-Maske ausgehen wird. Der Widerspruch wird aber erschwert, wenn die staatlichen Institutionen, die eine Demokratie braucht, sich nicht mal an die Gesetze hält, gegen die aktuell demonstriert wird.

Beispiel für autoritäre Staaten

Ein Schelm, wer nicht glauben mag, dass autoritäre Staaten Deutschland und die EU als erfolgreiches Beispiel dafür heranziehen, wie erfolgreich doch Maßnahmen, wie zum Beispiel Fingerabdruck, Bundespersonalausweis, Vorratsdatenspeicherung, Quellen-TKÜ, Online-Durchsuchung und vieles mehr seien, wenn wir diese doch selbst nicht einmal verhältnismäßig und rechtskonform anwenden können.

Joel Diriba

Bensheim