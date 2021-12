„Unnötig oder heilsam?“, BA vom Mittwoch, 22. Dezember

Der Streit um die Glocken ist über 50 Jahre alt und ich habe den Eindruck, dass es da mehr um Besitzstandswahrung geht als um den praktischen Nutzen der Glocken.

Ich war 34 Jahre lang Gemeindepfarrer und habe 29 Jahre direkt neben einer Kirche gewohnt. Das Läuten in nächster Nähe hat mich nicht gestört und unsere Kinder auch nicht.

Ich weiß aber von zwei Fällen, wo der Glockenlärm wirklich unerträglich war. Der eine Glockenstuhl stand auf ebener Erde und der Schall verbreitete sich in Kopfhöhe unvermindert. Der andere stand zwar auf einem Turm, aber ohne die üblichen Schallschutzlamellen. Die wurden nachträglich eingebaut und danach hatte sich niemand mehr beschwert.

Also, liebe Glockengegner: Denkt mal drüber nach, ob euch der Glockenlärm wirklich stört. Denn viel weiter als 500 Meter dringt er in einem Wohngebiet selten. Und geht mit Sicherheit im Straßenlärm unter. Aber es gibt ja extrem lärmempfindliche Menschen, gerade auf die sollte man Rücksicht nehmen.

Aber, liebe Mitchristen und Glockenfreunde: Denkt mal drüber nach, ob wir wirklich heute noch Glocken brauchen. Es hat doch jedes eine Uhr und weiß, wann Gottesdienst ist. Die Freikirchen haben keine Glocken und die Gläubigen kommen trotzdem. Und in unsern Kirchen können wir läuten, so laut wir wollen – aber die nicht kommen wollen, kommen trotzdem nicht.

Wozu brauchen wir also heute noch Glocken? Ursprünglich waren die Glocken Signalinstrumente. Sie schlugen Alarm bei Feuer oder wenn der Feind nahte. Sie riefen zum Gottesdienst, mit mehrmaligem Vorläuten: Zeit zum Fertigmachen, zum Abmarsch und zur Eile. Sie riefen zum Gebet, während des Vaterunsers, damit die Daheimgebliebenen mitbeten konnten, und zum Stundengebet mehrmals am Tag oder morgens, mittags und abends. Meine Oma, Landfrau, betete noch beim Abendläuten. Aber unser Tageslauf ist heute anders getaktet. Jeder hat ein anderes Tagesprogramm. Gemeinsames Beten, wenn’s läutet, ist kaum noch möglich.

Die Glocken verkündigten auch freudige und traurige Ereignisse, zu meiner Dienstzeit noch, wenn jemand gestorben war. Da müsste man aber erst mal wissen, wie die „Totenglocke“ klingt. Wenn eine Kirche mehrere Glocken hatte, war das nicht, damit sie lauter und melodischer klangen, sondern jede Glocke hatte eine eigene Aussage. Die kann man aber ohne Kenntnisse nicht verstehen.

Auch zu Beginn einer Beerdigung läutete es – und dabei fing ich an, am Sinn des Läutens zu zweifeln. Denn auf dem Friedhof hörte man das Läuten nicht. Es musste aber jemand in der Kirche die Glocken an- und ausstellen. In einer anderen Gemeinde war es genauso, aber die hatten extra ein Sprechfunkgerät dafür.

In den letzten Kriegen mussten Glocken zum Guss von Kanonenrohren abgeliefert werden. Und nach dem Krieg neu angeschafft werden. Ansonsten halten Glocken fast ewig. Und kosten trotzdem Geld: Sie müssen jedes Jahr gewartet werden, ob die Halterung noch fest ist und die Läutemaschinen noch funktionieren. Auch die Statik des Turmes muss überprüft werden, denn die Glocken schwingen beim Läuten, und das überträgt sich auf den Turm.

Liebe Glockengegner und Glockenfreunde, seid also vernünftig, überprüft eure Argumente und redet miteinander. Und bedenkt, dass es klüger sein kann nachzugeben.

Heinrich Tischner

Bensheim