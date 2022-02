Zu dem Zeitpunkt, als dieser Leserbrief verfasst wurde, hätte nach Erkenntnissen der Kreml-Astrologen aus den US-Geheimdiensten eigentlich der Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine erfolgen müssen.

Wohlgemerkt: Es geht hier nicht darum, die reale Bedrohung durch eine Invasion kleinzureden oder gar zu leugnen. Aber man wird daran erinnern dürfen, dass US-Regierungen mehrfach kriegerische Auseinandersetzungen auf Grundlage gefälschter Geheimdienst-Berichte entfacht haben, etwa über angebliche Massenvernichtungswaffen im Irak, die dem UN-Sicherheitsrat seinerzeit präsentiert wurden. Insofern tut der ukrainische Präsident Selenski gut daran, vor Panik im eigenen Land zu warnen.

Unterdessen wirkt die Reisediplomatie derzeit fast hektisch: Scholz trifft Biden, Macron trifft Putin, Scholz und Macron treffen Duda, Scholz trifft Selenski, danach Putin ...

Drohkulisse ist nicht plausibel

Dabei scheint die Strategie von USA, Nato und EU klar: Russland mit Sanktionen zu drohen und gleichzeitig durch Verhandlungen zu deeskalieren. Dies ist schwierig und komplex, vor allem aber muss die Drohkulisse plausibel sein. Sie ist es jedoch meiner Meinung nach nicht.

Wenn etwa Biden von „empfindlichen Konsequenzen“ für Russland im Falle einer Invasion spricht, meint er dann auch den Stopp millionenschwerer Ölkäufe der USA aus Russland? Wenn das Wall Street Journal Deutschland für keinen verlässlichen Bündnispartner der USA wegen Nord Stream 2 und der Verweigerung von Waffenlieferungen an die Ukraine hält, sollte man mit Blick auf das Handeln der US-Regierung eher Realpolitik als (wünschenswerte) „Wertebasierung“ zum Maßstab machen: Polen baut derzeit durch die Ostsee die Baltic Pipe und errichtet Gaszisternen an der Küste, in denen Flüssiggas aus den USA besonders für den Export umgewandelt werden soll. Das Geschäft wird allerdings erst dann richtig boomen, wenn Nord Stream 2 nicht kommt.

Klimapolitisch fatal

Damit kein Missverständnis aufkommt: Ich halte Nord Stream 2 für energiepolitisch überflüssig und klimapolitisch für fatal. Und was die (womöglich „wertebasierte“) plausible Drohkulisse angeht: Nach der gefälschten Präsidentschaftswahl in Belarus im August 2020 verhängte die EU Sanktionen gegen das Regime. Laut Statistischem Bundesamt stiegen die belarussischen Ausfuhren danach in den ersten drei Quartalen 2021 nach Deutschland um fast 51 Prozent auf mehr als 603 Millionen Euro an. Gleichzeitig wuchsen die deutschen Exporte nach Belarus um rund sechs Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro.

Rainer Scheffler

Lautertal-Elmshausen