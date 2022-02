Lorscher Kommunalpolitiker wollen „Lorsch nicht den Spaziergängern überlassen“. Reflexhaft und mit den falschen Assoziationen versuchen die politisch Verantwortlichen in Lorsch, an Boden zurück zu gewinnen, was sie bereits verloren haben.

Das Prinzip ist allgegenwärtig wahrzunehmen und schon so alt wie die Menschheit: Wir werfen mit Schmutz auf andere und irgendwas wird hängenbleiben. Verunglimpfung eines Teils der Bevölkerung und dann noch der (stillose) Versuch mit dem Hinweis darauf, dass es ja vorwiegend nicht Bürger aus Lorsch seien, sind seitens politisch Verantwortlicher en vogue.

Viele Spaziergänger sind geimpft

Wenn eine bestimmte Couleur der Politik Kerzen anzündet und dann noch ein Kreuz bildet (das Zeichen Jesu Christi) riecht das nach Opportunismus. Man könnte den Personen, die sich auf dem Foto in Bodennähe bewegen (das ist nicht gleichzusetzen mit Erdung) zurufen, dass viele der Demokratiefreunde, die spazieren gehen, geimpft sind. Aber diese Antennen sind bei manchen politisch Aktiven zubetoniert.

Wenn man täglich mehrere Tageszeitungen aus der Republik konsumiert, kommt immer mehr das Gefühl nach oben, dass es wichtig ist, die Spaziergänge zu unterstützen.

Teilweise wird geradezu zu Gegendemonstrationen von politischer Seite fanatisch aufgerufen und der Gedanke, dass man damit Teile der Bevölkerung gegenseitig aufeinander jagt, verliert sich in mangelndem Intellekt einzelner Personen.

Schauen wir aus Deutschland in unsere Nachbarländer, so ist für jeden sachlich betrachtet sichtbar, dass das fanatische Festhalten an konstruierten Gegebenheiten, kaum mehr argumentativ näher zu bringen ist.

Für die Spaziergänger gilt: Der Glaube an die Demokratie und die Hoffnung sterben zuletzt.

Karl Kraft

Bensheim