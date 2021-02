Kaum ist der Frost vorüber, schon ist sie wieder da, die Radlerplage. Um überhaupt noch vom Parkplatz des Fachmarktzentrums auf die stark befahrene Wormser Straße zu kommen, hilft nur zügiges Vorfahren bis zum Fahrbahnrand.

Farbige Markierung fehlt

Wagt ein Radfahrer, die Bensheimer Verkehrsbehörde auf diese Gefährdung hinzuweisen, wird er auch vom Dezernenten abgebügelt. An dieser Stelle kann der Kraftfahrer nicht erkennen, dass Radfahrer den Bürgersteig benutzen müssen, es gibt weder eine farbige Markierung wie bei den umliegenden Einmündungen, es gibt auch kein Piktogramm, noch nicht einmal eine ergänzende Wartelinie.

Statt den Radfahrern eine sichere Teilhabe am Straßenverkehr zu gewähren, wird in Bensheim lieber in die magische Optimierung der Lichtzeichenanlage und in einen Luftreinhalteplan investiert.

Alfred Kratz

Bensheim