Leserforum, BA vom 23.09.21: „Bei Impfung nicht auf Zwang setzen!“

Wenn in dem Leserbrief vom 23.9. von einer „unverfrorenen Unverschämtheit“ von Gastronomen gesprochen wird, die für sich, ihre Mitarbeiter und Gäste auf Beachtung der 2G-Regel bestehen, so muss ich mich nur fragen: Wer ist hier so unverfroren unverschämt? Der Gastronom oder der Nichtgeimpfte, der auf ein ihm angeblich zustehendes Bewirtungsrecht besteht, das es nicht gibt? Jeder Gastronom hat ein Hausrecht, das ihm erlaubt, unerwünschten Gästen, unter Beachtung bestimmter Gründe, Hausverbot zu erteilen. Also kann er z. B. ständig pöbelnden und streitsuchenden Gästen Hausverbot erteilen.

Warum ist dann ein Gastronom unverfroren unverschämt, wenn er sich, seine Mitarbeiter und Gäste vor unverfroren, unverschämten und ungeimpften Gästen schützt?

Umgekehrt muss mir ein Impfunwilliger erst einmal erklären: Warum soll ich einen Gastronomiebetrieb aufsuchen, um dort gemütlich und vor allem entspannt eine Mahlzeit einzunehmen, in dem ich permanent dem Risiko einer Infektion durch „unverantwortliche“ Personen ausgesetzt bin? Meine Antwort: Nein danke!

Nicht überängstlich

Mir persönlich ist es absolut gleichgültig, auch wenn ich es nicht verstehen kann, ob und weshalb sich eine Person der Impfung verweigert. Das ist deren Sache. Nur: Mit solch einer Person möchte ich mich nicht, besonders über längere Zeit, im gleichen Raum aufhalten. Bin ich überängstlich? Antwort: Nein. Bin ich risikobewusst? Antwort: Ja. Das erforderte schon mein Beruf.

Und wenn es sich bei 90 Prozent der auf Corona-Intensivstation liegenden Patienten um „Ungeimpfte“ handelt, die anderen, nicht Corona - Patienten, den dringend erforderlichen Platz auf der Intensivstation wegnehmen – siehe Uni-Krankenhaus München –: Wer handelt da „unverschämt rücksichtslos“? Dort müssen bereits Intensivpatienten in andere Krankenhäuser verlegt werden, da Personal für die Corona-Intensiv-Station abgezogen werden musste.

Da ist noch ein weiterer Risikofaktor: Von zehn Zwangsbeatmeten mit Corona überlebt nur jeder Fünfte – und das noch mit Folgeschäden bei der Delta-Variante. Das wiederum erinnert mich daran, wie vor Jahren „Aids“ unter anderem buchstabiert wurde.

Schützt Euch, Eure Familie und Mitmenschen!

Auf mehr Verständnis und Einsicht hoffend, verbleibt die zweifach Corona-Geimpfte

Renate Chr. Bausch

Bensheim-Gronau