Als ich den Bericht über die Ortsbesichtigung des geplanten Baugebietes Seegenberg las, kam mir eine große Frage: Für wen arbeitet das Bauamt der Stadt Bensheim?

In der Zeit als ich noch Stadtverordneter war, habe ich trotz großer Bedenken wegen des Eingriffs in die Natur und die Veränderung des Landschaftsbildes der Aufstellung eines Bebauungsplans für das Grundstück der Christoffel-Blindenmission zugestimmt.

Anfänglich weniger Wohnungen

Nur weil die Zusage war, dass kaum mehr Fläche zur Bebauung freigegeben wird, als ohnehin schon an Gebäudebestand vorhanden ist, dass die Zahl der Wohneinheiten auf 40 bis höchstens 60 beschränkt wird, der Geländecharakter als lichter Wald mit einigen eingelagerten Gebäuden erhalten bleibt. Nicht zuletzt auch, weil der Wertzuwachs des Geländes durch diesen Bebauungsplan es der Blindenmission erlaubte, ihren Neubau im Gewerbegebiet Stubenwald durch den Verkauf des Geländes zu finanzieren.

Der Bebauungsplan wurde von der Bauaufsicht geprüft, von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und rechtskräftig und liegt dem Verkauf des Geländes an die LBBW zugrunde.

Kaum im Eigentum des Geländes, fordert die LBBW von der Stadt Bensheim die Aufstellung eines neuen, völlig anderen Bebauungsplanes. Sie will sich nicht auf 60 Wohneinheiten beschränken, sondern dass bis zu 170 Wohneinheiten zugelassen werden. Es ist klar, dass damit an die Erhaltung des bisherigen Charakters des Geländes nicht mehr zu denken ist.

Jeder vernünftige Mensch würde erwarten, dass die Stadt Bensheim dieses Ansinnen einfach zurückweist. Schließlich hat sie gerade erst ein Bebauungsplanverfahren für dieses Gelände durchgeführt und jetzt anderes zu tun.

Mit Eifer und Aufwand

Nicht so das Bensheimer Bauamt. Es macht sich mit viel Eifer und Aufwand ans Werk, um den Forderungen zu entsprechen. Dem Artikel war zu entnehmen, dass nicht nur das Bauamt selbst gearbeitet hat, sondern auch noch diverse Gutachten erforderlich sind. Das heißt, neben der Arbeit wird dieser neue Bebauungsplan die Stadt auch noch viel Geld kosten. Welcher private Bauherr hat schon einmal erlebt, dass auf seine Forderung hin ein Bebauungsplan völlig umgekrempelt wurde?

Aber halt, die LBBW will ja noch nicht einmal selbst bauen. Dem Artikel war auch zu entnehmen, dass die LBBW das Grundstück nur gekauft hat, um es an Bauträger weiter zu verkaufen. Sie kauft ein Grundstück, lässt sich von der Stadt erweiterte Baurechte einräumen und verkauft das Grundstück wieder, wobei sie den Wertzuwachs, der durch die erweiterten Bebauungsrechte entstanden ist, als Gewinn einstreicht. Das ist, was man Bodenspekulation nennt.

Einen Tag vorher habe ich im Bergsträßer Anzeiger übrigens gelesen, dass dasselbe Bauamt leider nicht genug Kapazität habe, um den Bau von jeweils einem Kindergarten in den Stadtteilen Fehlheim und Schwanheim gleichzeitig zu beaufsichtigen. Wer setzt diesem Bauamt eigentlich die Prioritäten? Für wen arbeitete es?

Wolfram Fendler

Bensheim