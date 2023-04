„Freibad öffnet am 1. Mai“, BA vom Dienstag, 18. April

Freudig lasen wir in der Zeitung, dass das Heppenheimer Freibad seine Pforten am 1. Mai wieder öffnet. Jedoch nahmen wir mit Bestürzung wahr, dass es kein Frühschwimmer-Schwimmen mehr gibt. Die Begründung: nicht genügend Personal.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Saisonstart Heppenheimer Freibad startet am 1. Mai in die Saison 2023 Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Hessen Bäderbetriebe: Keine Nachfrage für "oben ohne"-Schwimmen in Frankfurt Mehr erfahren

Seit 2004 gibt es die Frühschwimmer, die beharrlich die gesamte Saison jeden Tag um 7 Uhr zum Schwimmen kommen – egal bei welchem Wetter. Das muss uns erst mal einer nachmachen, dafür bezahlen wir dann auch noch außer der Saisonkarte mit 80 Euro noch mal 30 Euro obendrauf.

2021 nach Corona hatten wir schon mal eine Saison ohne Frühschwimmerzeit, was sehr kompliziert und mit hohen Kosten für uns verbunden war. Dadurch konnten viele erst gar nicht kommen. Wir zahlten für das Ticket vier Euro täglich und schwammen aus Zeitgründen aber nur 30 bis 45 Minuten. Am Ende war es unsere teuerste Saison mit 120 Euro pro Monat.

Viele unserer Senioren und Berufstätige sind auf diese Frühschwimmerzeit um 7 Uhr angewiesen, da ein Teil der Senioren auch körperlich beeinträchtigt ist und dann im Nichtschwimmerbecken eine Stunde trainieren kann. Öffnet das Bad aber generell erst um 8 Uhr, können viele nicht mehr zum Schwimmen kommen, da auch dann die Schulklassen und Familien mit Kindern sich im Nichtschwimmerbecken tummeln und die beeinträchtigten Senioren dort nicht mehr trainieren können (da wäre es vorletztes Jahr beinahe zu einem tragischen Unfall gekommen).

Man hat den Eindruck, dahinter verbirgt sich eine Art Altersdiskriminierung. Auf der einen Seite soll man sich im Alter am besten beim Schwimmen bewegen und auf der anderen Seite scheinen die Senioren bei der Heppenheimer Schwimmbadleitung aber nicht erwünscht zu sein. Das Thema Personalmangel ist allgegenwärtig, bei vielem möchte man aber in Wirklichkeit nur den Kostenapparat senken. Es gibt auch Beispiele wie Lampertheim: Dort hat man vier Lehrstellen besetzt, damit man in Zukunft eigene Leute für den Bäderbetrieb hat. Es wäre schade, wenn wir – die wirkliche „Last Generation“ – auf diese frühe Stunde, die für unsere Gesundheit so wichtig ist, in Zukunft verzichten müssten. Gerne sind wir kompromissbereit für Lösungsvorschläge.

Margo-Elaine Wolf-Schneider

Heppenheim

Leserbrief-Richtlinien online: www.bergstraesser-anzeiger.de/leserforum