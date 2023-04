Natürlich hat der Nabu recht, wenn er die fehlenden Lebensräume und die Auswirkungen der Agrarwirtschaft für das Aussterben von Vogelarten verantwortlich macht. Allerdings ist es nicht hilfreich, den Katzenhaltern praktisch einen Freibrief für unkontrolliertes Herauslassen ihrer Raubtiere auszustellen. 13 Millionen Katzen in Deutschland sind eben nicht Natur, von „natürlicher Auslese“, wie immer noch manche meinen, kann also keine Rede sein. Vor allem auf die Küken haben sie es abgesehen. Bodenbrüter sind besonders gefährdet, in Siedlungsbereichen mit oft hoher Katzenpopulation können sie kaum noch brüten.

In Lorsch gibt es eine Katzensatzung, nach der „Freigänger“ wenigstens gekennzeichnet und kastriert sein müssen. Leider wird das kaum kontrolliert. Katzen gehören in der Brutzeit nicht nach draußen, vor allem frühmorgens und abends nicht.

Sabine Schmidt

Mehr zum Thema Leserbrief Keine Vögel gebracht Mehr erfahren Bergstraße Nabu Hessen: "Katzen-Lockdown" nicht sinnvoll für Vogelschutz Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Fußball-Kreisoberliga Olympia Lorsch ist schon wieder auf Trainersuche Mehr erfahren

Lorsch

Leserbrief-Richtlinien online: www.bergstraesser-anzeiger.de/leserforum