Putin ist nach dem Zweiten Weltkrieg der größte Massenmörder. Auch 80 Jahre nach dem letzten Krieg. Seine ganze Regierung besteht nur aus Lug und Trug. Die ganze Bevölkerung wird durch Falschmeldungen von den Medien manipuliert, im Fernsehen werden nur Bilder gezeigt, die zu seinen Gunsten hergestellt wurden. So ist es in allen Ländern, die von Kommunisten beherrscht werden. Das Wort Wahrheit kennen diese Verbrecher nicht. Putin beschuldigt die legal und frei gewählte Regierung, sie wären alle Nazis und drogenabhängig und würden die Bevölkerung der Ukraine mit Schlägen gefügig machen.

Allein in Syrien ist Russland für den Tod von über Hunderttausend unschuldigen Frauen und Kindern durch den Abwurf von Fassbomben aus russischen Hubschraubern verantwortlich. Putin sollte man mal die Bilder von Kindern unter die Nase halten, die in den Armen ihrer Mütter um ihr Leben fürchten. Aber so einen Verbrecher lässt das kalt. Putin gehört wegen Völkermord angeklagt und vor ein Kriegsgericht gestellt.

Es ist mir unbegreiflich, wie ein Ex-Bundeskanzler Schröder und Putins Freund und Gas-Lobbyist der Ukraine Säbelrasseln vorwerfen kann. Was muss man für einen Charakter haben, wenn man einem Massenmörder wie Putin bei jeder Begegnung um den Hals fällt.

Daher kommt das Wort „Geld stinkt nicht“, wenn man jedes Jahr als Vorsitzender von Gazprom Million Euro bekommt. Und von der Bundesregierung ein Büro und fünf Angestellte und Dienstwagen für über 400 000 Euro Steuergelder jährlich zur Verfügung gestellt wird. Für was? Eigentlich gehört ihm die Pension gestrichen und er für immer nach Russland ausgewiesen. Er ist eine Schande für die ganze BRD. Dass sich die SPD nicht schämt und so einen charakterlosen Mann immer noch in ihrer Partei duldet.

Und dann die späte Erkenntnis von Ex-Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, dass wir historisch versagt haben: Wir waren nach Georgien, Krim und Donbass auf nichts vorbereitet, was Putin wirklich abgeschreckt hätte.

Allein die drei Verteidigungsministerinnen waren die größte Lachnummer, die sich die zuständigen Regierungen geleistet haben. Nur weil nach jeder Bundestagswahl noch ein Posten zu vergeben war, wurde die erstbeste Frau zum Verteidigungsminister gemacht. Das wäre das Gleiche, als wenn man eine ausgelernte Krankenschwester nach vier Wochen zum Chefarzt machen würde. Daran sieht man, wie nach jeder Wahl die restlichen Posten verteilt werden. Wie muss sich ein General vorkommen, vor einer Frau stramm stehen zu müssen, die von der Realität so gut wie keine Ahnung hat und nicht weiß, wie man ein Gewehr in den Händen hält. So was ist mehr als peinlich, mehr braucht man dazu nicht zu sagen.

Auf sämtlichen Flughäfen der ganzen Welt auch für die Oligarchen muss ein Flug- und Landeverbot für diejenigen erteilt werden, die mit Putin in Verbindung stehen.

Die Teilnahme an allen Sportveranstaltungen – zum Beispiel Fußball-WM, Leichtathletik, Olympische Spiele, Autorennen usw. – sollte untersagt werden. Alle Länder, die die Menschenrechte nicht einhalten, dürften zu keiner Sportveranstaltung mehr zugelassen werden. Alle Sportler, die jahrelang umsonst trainieren und trotzdem an keiner Sportveranstaltung teilnehmen dürfen, sollten sich bei ihren Regierungen bedanken, die dafür verantwortlich sind.

Werner Degenhardt

Lautertal