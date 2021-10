Laut Kommentar im BA vom 21. Oktober scheint die Situation am Marktplatz ja ziemlich festgefahren zu sein. Deshalb die nachfolgenden Anmerkungen:

Warum fängt man nicht klein an und beschäftigt sich in einem ersten Schritt mit der Wiederaufnahme der Verkaufsverhandlungen der Fachwerkhäuser, bevor man über kostspielige Neubauprojekte nachdenkt, die nur schwer mehrheitsfähig sein dürften?

Zweiter Schritt: Einzigartiger Markenkern der Stadt Bensheim ist - neben dem Wein und der Lage – die europäische Vernetzung mit acht Partnerstädten, wie man beim Europa-Film-Fest im Kronepark gemerkt hat. Warum in den Fachwerkhäusern nicht klein anfangen und dort europäische Spezialitäten aus den Partnerstädten anbieten, vielleicht mit einem europäischen Straßencafé davor, um den Marktplatz zu beleben. Das würde den Markenkern Bensheims als weltoffene Stadt sicher stärken.

In einem dritten Schritt könnte man dann – zur Stärkung des Bensheimer Einzelhandels – über eine umweltneutrale Innenstadtlogistik nachdenken. Warum sollten die Bensheimer Einzelhändler ihre Waren nicht, als umweltfreundliche Alternative zu Amazon, selbst ausliefern, zentral von einem (zunächst mit Bensheim bereits zugesagten Landesmitteln von „Zukunft Innenstadt“ finanzierten) Stützpunkt in Bensheim, mit Lastenfahrrädern zum Beispiel und irgendwann einmal als Ersatz für die unzähligen Paketdienste? In Berlin funktioniert das schon sehr gut! Das Motto lautet also „local fresh“ statt „hello fresh“!

Auch die Traditions-Metzgerei Kunzelmann hätte sich wohl über eine funktionierende Stadtlogistik als Alternative zu bundesweit versandten Lebensmittelpaketen gefreut, bevor sie leider schließen musste.

Frank Krause

Bensheim