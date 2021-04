Es wurde zu wenig gebaut – ist das die ganze Wahrheit?

„Über viele Jahre wurde zu wenig gebaut“, BA vom Samstag, 10. April

Nicht nur der Bergsträßer Anzeiger, nein, auch die Saarbrücker Zeitung, Frankfurter Rundschau und viele andere Tageszeitungen – unter anderem aber auch die Web-Seite von CDU/CSU – erklären uns den Mangel an bezahlbarem Wohnraum (also von Mietwohnungen und den „eigenen vier Wänden“) vor allem dadurch, dass in den vergangenen drei Jahrzehnten der „Soziale Wohnungsbau“ praktisch abgeschafft wurde und Baugrund schließlich nicht beliebig vermehrbar ist.

Damit das Bild nicht zu eindimensional erscheint, räumt man dann noch ein, dass auch nicht immer die jetzt fehlenden Immobilien da gebaut wurden, wo sie jetzt fehlen.

Aber ist das die ganze Wahrheit, oder wird hier (vielleicht absichtlich?) das Wesentlichste „vergessen“? „Honni soit qui mal y pense!“ Wie sieht es aktuell mit dem Leerstand von Immobilien aus? Ist der Leerstand – deutschlandweit – nicht gerade in den Metropolregionen besonders groß? Und: Welcher Zweck wird damit verfolgt, wenn Wohnungen gekauft, aber – über Jahre – keinem Verwendungszweck zugeführt werden?

Wenn in deutschen Großstädten wie in Frankfurt etwa 10 000 Wohnungen nicht nur leerstehen, sondern zum Teil unbrauchbar gemacht werden (davon berichtete hr-info in Kalenderwoche 12), dann muss man doch auf die Idee kommen, dass hier in ganz anderen Dimensionen gedacht und gehandelt wird, um langfristig Gewinne in ganz anderen Dimensionen zu erzielen, als wir sie uns vorstellen können oder wollen.

Keine Sorge: Hier denkt niemand an Verschwörungstheorien. Hier geht es um nichts anderes, als darum, sich wieder mal auf Kosten des Staates zu bereichern, indem Wohnungsmieten in eine neue Größenordnung befördert werden, die bei einem durchschnittlichen Einkommen nicht mehr bezahlt werden können und die Gemeinschaft finanziert dann – notwendigerweise – das Wohngeld.

Das ganze nennt sich dann „Geschäftsmodell“, ist völlig legal und macht nur den „neidisch“, der nicht davon profitiert. „Honni soit qui mal y pense!“ Die Idee ist nicht von mir, sie ist noch nicht mal neu. In London und anderen Metropolen dieser Welt hat man dieses Geschäftsmodell schon vor Jahrzehnten mit großem Erfolg durchgezogen, nur unsere Medien und unsere Politiker erkennen wieder mal nicht, was doch offensichtlich ist.

Berndt-Ullrich Dolle

Lorsch