In einer Pressemitteilung erinnert die Stadt an die Anleinpflicht für Hunde während der Brut- und Setzzeit innerhalb der Bensheimer Gemarkung in der Zeit vom 1. März bis 30. Juni.

Hintergrund war der Einwand von Bürgerinnen und Bürgern, dass sich die Rechtsprechung zu einer generellen Leinenpflicht geändert habe, woraufhin sich die Stadtverwaltung verschiedene rechtliche Stellungnahmen eingeholt hat.

Die Stadt verweist weiterhin in diesem Zusammenhang auf die Gefahrenabwehrverordnung, die festlegt, dass Hunde ganzjährig in allen öffentlichen Anlagen und städtischen Einrichtungen sowie in verkehrsberuhigten Bereichen und in der innerstädtischen Fußgängerzone an der Leine zu führen sind.

Mehr zum Thema BfB „Hunde sind unerwünscht“ Mehr erfahren

Da es aber noch andere städtische Bereiche gebe, hätten die Hundehalter – so die Stadt – genügend Möglichkeiten, mit ihren Vierbeinern Gassi zu gehen. Daher bleibe es bei der allgemeinen Leinenpflicht.

Was bedeutet diese Aussage für die artgerechte Haltung von Hunden in der Stadt Bensheim? Feld und Flur, öffentliche Anlagen, städtische Einrichtungen, Fußgänger- und verkehrsberuhigte Bereiche fallen für einen Freilauf für Hunde weg. Also bleiben nur die Gehwege und Seitenstreifen an den stark befahrenen Straßen wie dem Berliner Ring, die Wormser oder Darmstädter Straße oder der Weg um den Badesee direkt an der Autobahn,

Kein Platz zum Austoben

Abgesehen davon, dass sich da kein Hund artgerecht mal austoben kann, wäre es verantwortungslos, weil zu gefährlich für Verkehrsteilnehmer und Hund. Ein Ausweg wäre da gewiss die Einrichtung einer Hundespielwiese, wie diese in Lorsch existiert. Doch diese lehnt die Stadt wahrscheinlich vor allem aus finanziellen Gründen ab.

Mein Fazit: Hier wird zweierlei Maß beim Tierwohl mit fadenscheinigen Argumenten gerechtfertigt, damit man keine Alternative schaffen muss. Was die allgemeine Leinenpflicht in Feld und Flur betrifft, so ist im Übrigen nicht Hund gleich Hund. Das heißt, es macht doch einen Unterschied, ob ich einen Hütehund oder einen kleinen Hund wie einen Malteser besitze – oder einen ausgesprochenen Jagd- oder gar Kampfhund. Letztere sollten in der Natur meines Erachtens in der Tat in der Brut- und Setzzeit an der Leine geführt werden, um die Wildtiere zu schützen.

Dann brauchen sie aber für eine artgerechte Haltung eine alternative Bewegungsmöglichkeit. Es muss doch um eine sinnvolle Regelung gehen. Eine generelle Leinenpflicht ist das meiner Meinung nach nicht.

Heidemarie Laufenberg-Born

Bensheim