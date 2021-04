Es reicht mit Corona

Die Bevölkerung ist langsam der Corona-Maßnahmen überdrüssig. Es kann so nicht mehr weitergehen. Das ganze Land wird wirtschaftlich erledigt und die Menschen werden reihenweise depressiv, durch Vereinsamung und Existenzängste. Es stellt sich die berechtigte Frage, wie die finanziellen Defizite, die entstanden sind, wieder egalisiert werden sollen?

Welchen Sinn macht es, wenn die Bevölkerung zwar nicht mehr in etwas größerem Umfang an Corona erkrankt, jedoch aber reihenweise vereinsamt und an Depressionen zugrunde geht. Keinerlei Ereignisse mehr die für Freude sorgen, die die Seele aufblühen lassen und auch die Immunabwehr dadurch stärken. Das ganze Bundesland ist zu einem riesengroßen Gefängnis geworden, in dem Lachen zu einer Rarität geworden ist.

Die Menschen sind mündig

Ich bezweifle, dass die ständigen „Lockdowns“ die Zahlen drastisch senken. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass die Menschen sich eigenverantwortlich selber zu genüge schützen können. Sie sind mündig und erwachsen, da muss nicht der Staat die Gouvernante spielen! Kein Mensch ist daran interessiert, ernsthaft zu erkranken.

Wer Angst hat, wird auch eher krank. Nicht umsonst gibt es den Spruch: „Lachen ist gesund“. Die Endorphin-Produktion stärkt Leib und Seele.

Die Politik ist für das Volk da

Die Menschen werden mürbe gemacht. Leute, die ihre eigene Meinung haben, werden als „Querdenker“ diffamiert und niedergemacht. So etwas darf es in einer Demokratie nicht geben. In einer Demokratie darf jeder seine Meinung äußern, auch wenn sie von anderen Meinungen abweicht und nicht „mainstream“ ist. Diese Menschen sind keine Querdenker, allein das Wort ist schon eine Diffamierung, sondern diese Menschen sind ganz einfach „Denker“, die sich ihre eigenen Gedanken machen. Das muss in einer Demokratie legitim sein. Ich dachte, wir hätten in unserem Land keine Diskriminierungen. Ich wünsche mir, dass die Politik endlich wach wird und sich besinnt, für wen sie eigentlich da ist, nämlich für das Volk.

Helma Wenzel

Bensheim

