Wenn es um unsere Steuergelder geht, kennt unser Finanzminister offenbar keine Grenzen.

Er gibt alleine für die Zinstilgung vorhandener Schulden doppelt so viel aus, als dies noch vor zwei Jahren der Fall gewesen ist, nämlich 40 Milliarden Euro im Jahr. Dies entspricht etwa einem Viertel des Sozialetats.

Da kommt es offenbar nicht so darauf an, dass man Parteifreunde der Regierung in höchste Ämter gehoben hat, was den Staat schlappe 50 Millionen jährlich zusätzlich kostet.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Bahntechnik Alstom: IG Metall begrüßt Einigung Mehr erfahren

Dies hat der Bund der Steuerzahler bereits kritisiert. Ändern wird sich daran nichts. Wir Wähler müssen die Konsequenzen ziehen.

Viola Just-Franke

Bensheim

Leserbrief-Richtlinien online: www.bergstraesser-anzeiger.de/leserforum