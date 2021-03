„Das Dekanat muss sich auf drastische Einschnitte einrichten“, BA vom Mittwoch, 3. März

Auch die evangelische Kirche ist auf dem Rückzug: zu viele Gebäude, immer weniger Gläubige und konsequenterweise immer weniger Pfarrstellen – keine schöne Entwicklung.

Dafür gibt es sicher viele Gründe. Einer, der mir wesentlich erscheint, ist, wie Kirche auf Menschen zugeht, sie anspricht und vermittelt: „Hoppla, ich bin für Dich da und ich habe Dir was zu sagen“.

Es ist ja nun nicht so, dass es in unserer säkularen Gesellschaft kein Bedürfnis nach Ansprache gibt – das Gegenteil scheint mir angesichts der zunehmenden Vereinzelung der Fall zu sein.

Aber wie schafft man das? Das ist die Herausforderung, die sicher von allen Kirchengremien erkannt ist und die Suche nach attraktiven Angeboten befördert.

Aber wer oder was kann dabei Orientierung geben und welche Haltung ist dafür notwendig? Lohnt da nicht ein Blick auf den eigentlichen Urheber der Kirche?

Auf die faszinierende Person Jesus und wie er in seiner Autorität und Echtheit mit Menschen umgegangen ist, sie angesprochen, geheilt und in ihre Mitte zu mehr Lebendigkeit geführt hat – egal ob Heiden, Großkopfete oder seine unmittelbaren Jünger.

Es ist doch keineswegs so, dass das heute nicht mehr gilt – Autorität und Echtheit, die für Ausstrahlung und Anziehungskraft sorgen. Ich bin überzeugt, dass die Frage, wie wir uns begegnen und miteinander umgehen, Zeugnis davon ablegt, wie wir – wenn man so will – Jesus und auch unseren Glauben verstehen. Ist das nicht für „christliches Zusammenleben“ elementar?

Und wie passt es dann, wenn eine neu eingeführte Pfarrerin damit wirbt „ich freue mich, wenn Sie mich ansprechen“ und auf eine E-Mail nicht reagiert? Oder wenn ich als Außenstehender in eine Diskussionsgruppe einer anderen Gemeinde gehe und dort nicht einmal als „Neuer“ wahrgenommen oder gar begrüßt werde? Oder wenn mir der Pfarrer zu einem großen Festtag die Gratulation in einer Plastikhülle in den prallen Briefkasten steckt und ihm die persönliche Begegnung nicht wichtig zu sein scheint?

Es braucht bei Berücksichtigung aller menschlichen Unvollkommenheit schon einiges an Stehvermögen, Selbstbewusstsein und innerer Überzeugung, sich von „Kirche“ trotzdem nicht entmutigen zu lassen.

Fritz Hempler

Lautertal