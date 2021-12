„Das Ende der Demokratie?“, BA-Leserforum vom Mittwoch, 15. Dezember

Zu dem Leserbrief schreibe ich in der Form, dass ich jeweils vorab aus dem Text (kursiv) zitiere und darauf hinter einem Bindestrich entgegne:

„Was in Deutschland und in der Welt abgeht, ist seit dem ersten Tag dem Beginn des Corona-Infektionsgeschehens reiner Wahnsinn“ – dem wir begegnen können, wenn: – alle zügig und durchgängig dagegen handeln, – alle auf eigene Freiheit verzichten und der Pflicht folgen, andere vor Infektion zu bewahren.

„Es müssen sich selbst geimpfte noch dauerhaft auf der Arbeitsstelle täglich testen lassen“ – dem wir begegnen können, wenn: – wir alle Regeln befolgen, die wirksam sind, so dass Folgeinfektionen vermieden werden. Denn die Virus-Familie namens Covid hat mit unserem Verhalten vieles gemeinsam, sie handelt wie folgt in der Entdeckerparole: „ Entdecke die Möglichkeiten“, „Nutze die Gelegenheiten“, „Handle gemäß Erfolg“.

„Den Intensivstationen fehlen personelle Kapazitäten“ – deren Anpassung wir begegnen können, wenn: – wir aus den Beobachtungen der Art und Weise der Vervielfältigung in anderen Ländern lernen und den Erkenntnissen der Beobachter Folge leisten (Personalbedarf, Bettenkapazitäten), – dem Werk der Pflegenden höhere (vertraglich gesicherte) Bezahlung zuweisen und dadurch höhere Anziehungskraft für die Berufsergreifung erzielen.

„Die Gesellschaft durch Angst spalten“ – der wir dadurch begegnen, wenn: – wir die Mehrheit der gemeinschaftlich handelnden Bevölkerung der Minderheit der für sich allein handelnden gegenüberstellen, – die Mehrheit durch Vorbild und Überleben die Minderheit vom erfolgreichen Handeln überzeugt, – die Politik durch vorsorgliche, frühzeitige, sorgfältige, bundeseinheitliche Vorgaben für Sicherheit in den Handlungsvorgaben sorgt.

„Sollte eine Impfpflicht kommen, so wäre es das Ende der Demokratie, denn das Medikament ist noch nicht genügend getestet“ – dem wir dadurch begegnen können, wenn: – wir bereits beobachtet haben, wie erfolgreich durchgängiges Testen und die Anpassung an die Ergebnisse in anderen Staaten erfolgreich/ erfolglos wirken, – wir akzeptieren, dass eine Demokratie – also die Herrschaft des Volkes – auch immer abhängig ist von ihrem eigenen, gemeinsamen Handeln, – wieder gilt „Einer für Alle, Alle für Einen“

Ende der Pandemie nicht in Sicht

„Die Schweden hatten keinen Lockdown und sind auch nicht ausgestorben“ – dem Aussterben der in der Bundesrepublik lebenden Gemeinschaft kann entgegengewirkt werden, indem: – die Dauer des Infektionsgeschehens dazu genutzt wird, nach Nachkommen zu zeugen, die das Wissen und dem damit verbundenen Erfolg oder das Unwissen oder den damit verbundenen Misserfolg der vorangegangenen Generation werten und danach handeln, – die jetzige Bevölkerung unseres so kostbaren Heimatlandes den Weisungen der Wissenden folgt. Dazu gehören alle diejenigen, die Wissen schaffen, die ihr Wissen in die Schulen tragen, in die Handwerksbetriebe, in die Industrie, in die Hochschulen aller Fachbereiche.

„Menschen immunisieren sich, in dem sie mit dem Erreger Kontakt aufnehmen“ – es sei denn: – sie vermeiden den Kontakt mit Erregern, – ihre Immunabwehr kennt den Erreger nicht und auch nicht sein Verhalten in der Eigenvervielfältigung in den verschiedenen Organen (dazu ein Hinweis: Als die ersten europäischen Seefahrer um 1500 Südamerika besiedelten, erzeugten sie dort eine tödliche Pandemie durch Erkältungsviren).

„Die Menschen haben es satt, wenn es so weiter geht“. Dem „so weitergehen“ werden wir entgegenwirken, indem: – wir genau das entgegensetzen, was die Virusfamilie in der Entdeckerparole tut – und das mit Hilfe der Wissen schaffenden, den Steuerleuten, den Virologen, allen Pflegenden und Ärzten, Hausärzten, Impfzentren, Pfarreien, Künstlern, Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten, Betrieben, Veranstaltern … und mit uns selbst.

Ein vollständiges Ende der Pandemie ist nicht in Sicht. Wir haben das Virus in die Freiheit entlassen und es liegt an der Gesamtheit der Bevölkerung auf diesem Planeten, dem Verbreitungszwang der Virusfamilie Einhalt zu gebieten – und das durch: – Verzicht auf die eigene Freiheit zugunsten der Pflicht, andere zu schützen, insbesondere diejenigen, die infolge der hohen Anzahl der infizierten Covid-Nicht-Geimpften um ein Intensivbett kämpfen müssen und der damit verbundenen „gottähnlichen Entscheidung“ der Ärzte, die damit über Tod oder Leben des einen oder anderen gebieten. Unsere Pflicht als die Älteren, Weisen, Wissenden, Weißhäuptigen ist die Einhaltung aller Maßnahmen, um die aktuelle „Welle“ zu brechen und eine „fünfte Welle“ zugunsten unserer Kinder und Kindeskinder zu vermeiden.

Marcus Hellwig

Lautertal-Gadernheim

