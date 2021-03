Zum BA-Bericht „Entsetzen über Fällaktion der Bahn“ und die Aktion bei Riedrode, ist zu sagen: So langsam bekommen es alle mit. Das war nur der Anfang. Wenn die Bahn ihr Wahnsinnsprojekt an der A 67 durchzieht, werden noch ein paar Bäume mehr fallen.

Der Wald ist schon fast tot

Von etwa 100 Hektar kann man ausgehen. Da mittlerweile hoffentlich auch der Letzte mitbekommen hat, wie es um den deutschen Wald steht, muss ein Prestige-Objekt, was anderes ist diese Strecke nicht, von der Bahn diktatorisch durchgezogen werden.

Der Wald in unseren Gefilden ist eigentlich schon fast mausetot, man müsste eigentlich um jeden Baum kämpfen. Der bräuchte dann aber auch Wasser, was in unserem hessischen Ried mittlerweile auch Mangelware ist.

Vielleicht sollten mal die „Großkopferten“ der Bahn sich ein Bild von unserer Landschaft machen. Wahrscheinlich werden sie bestimmt wissen, wo Langwaden oder Neuschloss liegen. Wir sitzen dann zwischen zwei Autobahnen A 5 und A 67 und zwei Bahntrassen.

Vielleicht müsste die Politik in der heutigen Zeit, in der die Natur den Bach runtergeht, sich sagen, dass Projekt war ein Fehler, wir sparen uns das Geld und lassen alles so wie es jetzt ist. Damit könnten mal die Verantwortlichen Größe zeigen.

Harald Ahlheim

Bensheim