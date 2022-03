Leserbrief zu „Kranke Linde an der Kirche wird gefällt“, BA vom 26. Februar 2022.

Ich trauere um einen Baum, der nicht alt werden durfte. Linden können – bei entsprechender Pflege – bis zu 500 Jahre alt werden. Das erfordert vor allem eine ausreichende Bewässerung in Trockenzeiten. Die Linde nördlich der Bergkirche in Zwingenberg war krank, hatte aber im Sommer eine volle, grüne Blattkrone.

Aus meiner Sicht bestand keine akute Gefährdung. Allerdings hätte der Baum regelmäßig kontrolliert und gepflegt werden müssen. Dies hätte bedeutet, dass für die evangelische Gemeinde erhebliche Kosten angefallen wären, mehrere tausend Euro pro Jahr.

Leider wurde diese Problematik nie in der Öffentlichkeit diskutiert. Der Kirchenvorstand lud erst in der Woche vor der Fällung zu einem Pressegespräch ein. Daraufhin gab es eine Berichterstattung in der Samstagsausgabe, die über die für Montag vorgesehene Fällung berichtete. Am Sonntag wurden die Gottesdienstbesucher zu einem Gespräch darüber eingeladen. Ab Dienstag begann dann die Fällung des Baumes.

Ich bin erschüttert darüber, wie mit einem wertvollen Kulturgut umgegangen wurde. Die Linde wurde meines Wissens im Jahr 1870 als Friedenslinde gepflanzt, aus Dankbarkeit für das Ende des Deutsch-Französischen Krieges. Schon deshalb hätte sie mehr Respekt und Pflege verdient. Stattdessen ist sie nun ein Beispiel dafür, wie gedankenlos wir mit unserem kulturellen Erbe umgehen. Krank? Schnell weg damit!

Wer ist verantwortlich für den vorzeitigen Tod dieses großartigen Baumes, der die Luft gereinigt und Schatten gespendet hat – und der ein Friedensdenkmal war?

Erika Baginski

Zwingenberg