Mark Twain: „Das Geheimnis des Glücks ist, statt der Geburtstage die Höhepunkte des Lebens zu zählen!“

Die täglichen Kriegsmeldungen, die TV-Berichterstattungen und die Stimmen betroffener Opfer aus den zivilen Bevölkerungen sprechen dafür, dass ganze Völker in einem anderen Teil der Welt durch Politiker und Militärs in das Chaos eines Krieges gestürzt werden können. Was nichts anderes bedeutet, als diese Menschen ihrer Freiheit zu berauben und sie zu Sklaven eines unerwünschten Systems machen zu wollen.

Durch meine Beobachtungen der Kriegsentwicklung in der Ukraine und deren Folgen werde ich an einen „Höhepunkt meines Lebens“ fünf Tage vor meinem 5. Geburtstag am 18. Februar 1945 an einen Aufenthalt im Luftschutzkeller irgendwo in Dresden erinnert.

Denn am 13. Februar 1945 wurde meine Heimatstadt Dresden durch alliierte Bomber fast ausgelöscht – während ich überlebt hatte. Dem Feuersturm zu entkommen, dem viele Tausend unschuldiger Menschen zum Opfer fielen, war bereits der „Glücksfall“, während und nach dem Angriff auf diese Stadt zu überleben.

Ganz schlimm erging es den Flüchtlingen, die aus dem Osten geflohen waren – insbesondere aus Schlesien – und mit Eisenbahnzügen nach Westen auf der Flucht vor den Kriegsgegnern unterwegs waren. Eingepfercht in Eisenbahnwaggons wurden sie durch Bombenangriffe auf den Dresdner Hauptbahnhof getötet. Für sie gab es während des Angriffs ohnehin kein Entkommen, weil außerhalb des Bahnhofs bereits der orkanartige Feuersturm tobte, der in Sekunden Menschen tötete.

So wurde für mich an jenem 13. Februar 1945 die gelungene Zuflucht in einen Luftschutzkeller zusammen mit meiner Mutter und meiner Großmutter „ein Höhepunkt meines Lebens“, an den ich mich in diesen Tagen immer wieder erinnere.

Daher mein Fazit: Nichts hat sich seither geändert. Menschen auf der Welt wiederholen immer wieder das, was sie eigentlich nie wieder tun wollten.

Dieter H. Sommer

Bensheim