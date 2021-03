In diesen Tagen ist es mehr als notwendig, sich an die sogenannte „Ruck-Rede“ des ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog zu erinnern. Er sprach als unser Präsident am 26. April 1997 zu den Bürgern der Bundesrepublik. Seine Rede ging damals jeden Bürger unseres Landes an.

Heute erleben wir täglich, was es bedeutet, Politiker an die Spitze des Landes gewählt zu haben, die uns von dem „Wellenkamm eines Hochs der Stimmungen“ in ein „Wellental des Trübsals“ steuern. Roman Herzog hat so eine Situation schon damals als eine Gefahr für die Demokratie unseres Landes erkannt und erläuterte die Situation seinen Mitbürgern wie folgt: „Es herrscht überwiegend Mutlosigkeit. Krisenszenarien werden gepflegt. Ein Gefühl der Lähmung liegt über unserer Gesellschaft! Wer immer noch glaubt, das alles gehe ihn nichts an, weil es ihm selbst noch relativ gut geht, der steckt den Kopf in den Sand!“

Und heute? Politiker – ohne eine Ausbildung zur Führungskraft erworben zu haben – steuern uns durch die derzeitige Krise ohne einen „Was-ist-wenn-Plan-der-Taten“ in Händen zu halten, der jedoch zur Lösung der Herausforderungen durch die Pandemie so dringend notwendig wäre.

Roman Herzog schloss seine Rede damals mit den Worten: „Wir müssen jetzt an die Arbeit gehen. Ich rufe auf zu mehr Selbstverantwortung. Ich setze auf erneuerten Mut. Und ich vertraue auf unsere Gestaltungskraft. Glauben wir wieder an uns selber. Die besten Jahre liegen noch vor uns!“ Was sonst sollten wir heute der Generation unserer Kinder Anderes mit auf ihren Weg geben? Allein der Verlust der wirtschaftlichen Dynamik durch die „Lockdowns“ geht Hand in Hand mit der Erstarrung unserer Gesellschaft. Reiner Bürokratismus und das in „Klein-klein-klein-Kategorien“ zu denken, lässt kaum eine Einstellungs- und Verhaltensänderung von Menschen zu. Mehr Mut wünsche ich allen Mitbürgern.

Dieter H. Sommer

Bensheim

