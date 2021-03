„Carmelo Torre nimmt sein Mandat nicht an“, BA vom 20. März

Als ich im BA las, dass Carmelo Torre sein Mandat nicht annehmen kann, musste ich lachen. Da ist jemand, der schon Jahre für seine Stadt gute Arbeit leistet und weil er in Rodau lebt, bekommt er Probleme, das ist nur noch lachhaft – sonst nichts. Er ist ein echter Bensheimer wie seine Familie, sein Vater war mit beteiligt, dass in Bensheim ein FC Italia entstand, den er über Jahre als Vorsitzender des Vereins steuerte. Carmelo arbeitet in Bensheim. Es ist doch egal, wo man lebt, wenn man gute Arbeit macht.

Ich selbst bin in Bensheim der Hemsbergwirt, das wäre dasselbe, wenn der Hemsbergverein sagen würde, du kannst kein Wirt machen, du lebst in Alsbach. Also muss man sich fragen, wer sowas entscheidet.

Aber mich wundert im Moment in unserem Land gar nichts mehr. Wichtig ist doch, dass jemand gute Arbeit macht – und nicht, wo er abends schläft. Ich wünsche Herrn Torre alles Gute und hoffe, dass sich mal einige Leute Gedanken machen.

Dieter Krastel

Alsbach