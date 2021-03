Es muss gehandelt werden, um die Schülerinnen und Schüler, welche aufgrund der Pandemie benachteiligt sind, zu unterstützen. Dazu hat unsere Bildungs- und Forschungsministerin Karliczek ein milliardenschweres Nachhilfe-Förderprogramm angekündigt.

AdUnit urban-intext1

Dieses wird mit den Ländern aktuell ausgearbeitet, um spätestens zum neuen Schuljahr zu greifen. Die Betroffenen freuen sich darüber, dass man endlich auch an sie denkt, nachdem einige Milliarden an Hilfen für ausgewählte Industriezweige geflossen sind.

Wäre die Digitalisierung schon rechtzeitig angegangen worden, wäre dieses Programm sicher nicht so teuer geworden oder heute gar überflüssig. So müssen nun über Nachhilfekonzepte (geplant für Hauptfächer Mathe, Deutsch und eine Fremdsprache) die Defizite mühsam aufgeholt werden, die sich aufgrund der fehlenden digitalen Infrastruktur angestaut haben. Die Gestaltung der Nachhilfe ist jedoch abhängig von den jeweiligen Pandemie-Bedingungen (zurzeit Inzidenzwerte).

Also wird auch hier wieder die Online-Unterstützung zum Tragen kommen, wo man auf Laptops, die immer noch an vielen Schulen fehlen, und digitale Unterrichtsmethodik angewiesen ist. Wie will man die „pandemische“ Nachhilfe also umsetzen?

AdUnit urban-intext2

Hoffentlich wird dann ein Verein wie z. B. Active Learning e.V. in Bensheim zumindest finanzielle Unterstützung, wie angekündigt, erwarten können. Wünschenswert wäre vor allem aber dessen offizielle Legitimation durch die Landesregierung. Nach eigenen Angaben ist es Ziel des Vereins, jungen Menschen Chancen aufzuzeigen und sie bei ihren täglichen Lernprozessen zu unterstützen, um so auf schulischen, sportlichen und menschlichen Erfolg hinzuarbeiten.

Wir erinnern uns an den Bericht im BA vom 8.3.21 („Beitrag zur Modernisierung der Bildung“), wo die immer noch fehlende Beantwortung zum Active Learning-Konzept moniert wurde, welches dem Kultusministerium schon vor der Pandemie vorgestellt wurde.

AdUnit urban-intext3

Ohne Pessimismus schüren zu wollen: Was dürfen die Betroffenen sich von diesem Programm erwarten?

AdUnit urban-intext4

Die Gelder des Digitalpakts 2019 sind genau zwei Jahre danach nur in geringem Maße abgerufen worden. Hier gilt es, weiter Gas zu geben! Und die Nachhilfe-Offensive – ist dies der neue Ballon, der jetzt steigen gelassen wird, um im angespannten Bildungssektor erst einmal Beruhigung zu schaffen?. Am Ende könnte es ausgehen, wie beim Digitalpakt.

Lasst uns endlich ernsthaft den Kindern und Jugendlichen helfen, aus dieser Misere vernünftig herauszukommen. Es geht um ihre Zukunft.

Susanne Hannak

Bensheim