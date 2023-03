Das Thema erneuerbare Energien und der damit verbundene kostspielige Umbau von Heizungen belasten zunehmend unsere Gesellschaft. Wer in Italien sein Haus nach den neuesten Ökostandards renoviert, bekommt 110 Prozent der Kosten von seinem Staat erstattet – überhöhte Scheinrechnungen, um noch mehr zu erhalten, sind nicht ausgeschlossen. In Deutschland hingegen wachsen Empörung und Angst vor den zunehmenden gesetzlichen Verpflichtungen, die Renovierungen nach Ökostandards einzuhalten, die schnell in die 50 000 und 100 000 Euro gehen. Man darf dabei auf eine staatliche Förderung von 25 bis 30 Prozent hoffen. Wer das in Deutschland nicht finanzieren kann, könnte in Zukunft gezwungen sein, sein Häuschen zu verkaufen, für das er lebenslang gespart hat. Immobilienhändler gehen heute bereits auf Fang mit dem Vorschlag, schon einmal eine Hälfte zu verkaufen, um die Investitionen schultern zu können.

Italien dagegen macht es vor, wie man den Bürger entlasten kann. Die staatlichen Gutschriften nach einer Sanierung gemäß den neusten Ökostandards werden über fünf Jahre als Steuernachlass gutgeschrieben. Das bedeutet, wer 100 000 Euro investiert hat, zahlt fünf Jahre lang 20 000 Euro weniger Steuern. Die Fürsorglichkeit der italienischen Behörden geht sogar noch weiter. Da es vielen Italienern schon gelungen ist, ihre Steuern niedrig zu halten, können nicht alle von dem Steuergeschenk zu 100 Prozent profitieren. Mit dem Einverständnis der Obrigkeit verkauft man nun seinen Steuernachlass an ein Unternehmen, das dann seine Steuer um diesen Betrag senken kann. Dem italienischen Staat entgehen dadurch viele Milliarden an Steuereinnahmen. Was es an Absprachen zwischen denjenigen gibt, die ihre Steuernachlässe kaufen und verkaufen, bleibt im Dunkeln.

Für die italienische Politik ist EU-Politik auch italienische Interessenpolitik im europäischen Kleid. Auch Frankreich verfolgt selbstbewusst und legitim seine eigenen Interessen, denn laut Charles de Gaulle gibt es Freundschaft nur zwischen Menschen, nicht aber zwischen Staaten. Diese haben Interessen.

Dem deutschen Steuerzahler, der das mitfinanziert und dem die Kosten der neuen Öko- und Heizungsfinanzierung den Schlaf rauben, klingt es nun im Ohr, wie Frau Esken schon wieder nach neuen Steuererhöhungen ruft. Kann man sich über eine zunehmende Politikverdrossenheit in Deutschland noch wundern?

Dieter Stephan

Bensheim

