„Ins Freibad nur mit 3 G-Zulassung, das ist unverhältnismäßig“, BA vom 9. September

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es ist August, Sonntagmittag, bestes Badeseewetter. Ich entschließe mich, nach Bensheim zu fahren. Doch halt: In Coronazeiten frage erst mal nach. Nach vielen Anrufen beim Badesee, Basinusbad, etc. habe ich tatsächlich einen Menschen am Telefon der mir erklärt, dass ich mich hätte zwischen 10 und 12 Uhr telefonisch anmelden müssen. Ansonsten geht nur Internet oder Smartphone. Uhrzeit verpasst, das heißt Anmeldung am Montag – aber nur für Folgetag – also Dienstag. Der Versuch, per Internet, nach langem Suchen, endet damit: Name, vollständige Adresse, Impfstatus, Mail und Zahlungsdienst, zum Beispiel Paypal für Vorauskasse.

Ich will das alles nicht. Ich schaue mir, weil ich ja nun nicht zum Badesee kann, in Ruhe die Internetinformationen des Badesees an und entdecke: Heute Mittag sind 299 Personen anwesend (zugelassen 1500). Einnahmen braucht man nicht – Sicherheit hat man geschaffen.

Warum nicht die Ampelregelung wie im Vorjahr oder Anmeldung/Bezahlung wie im Freibad Fürth? Bürgernähe sieht anders aus, meine Damen und Herren in den internetaffinen Verwaltungen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ich bin sicher, dass es auch anderen Personen ähnlich ging. Es bleibt die Hoffnung, dass sich tatsächlich etwas zum Positiven ändert.

Ludwig Trautmann

Wald-Erlenbach