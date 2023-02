„Was hat die Demonstration in Lützerath gebracht?“, BA-Leserforum vom Donnerstag, 9. Februar

Dieses Land wird wohl eine arme Schurken- und Bananenrepublik. So der Verfasser. Wie verbittert muss wohl der Leserbriefschreiber sein.

Genau diese Demonstranten und Demonstrantinnen setzen sich doch für die Zukunft meiner sieben Monate alten Enkelin ein, um deren Zukunft es doch geht. Natürlich ist es bedauerlich, dass hier Polizisten und Polizistinnen verletzt wurden. Das soll und darf nicht passieren.

An dieser Stelle möge mir der Leserbriefschreiber verzeihen, dass ich mich zum Gendern habe hinreißen lassen und möge der Puls des Schreibers auf Grund dessen nicht in Schräglage geraten. Aber die Art und Weise wie der Verfasser des Leserbriefs mit unseren jungen Demonstranten und Demonstrantinnen hier umgeht, ist einfach nur beschämend und respektlos und treibt wiederum meinen Ruhepuls in die Höhe.

In welcher Parallelwelt muss man wohl leben, um nicht zu erkennen, dass Kohle und Kernkraftwerke keine Zukunft haben. Unsere angebliche Laienregierung macht da sicherlich nicht den schlechtesten Job in Hinsicht auf „Weg von russischem Gas und Öl“ hin zu erneuerbaren Energien.

Ich hole den Schreiber mal kurz ab aus seiner Parallelwelt und führe ihn mal in die Gegenwart. Mit den Einnahmen aus Gas und Ölexport finanziert Russland einen Krieg, in dem auch Enkelkinder im Alter von sieben Monaten zu Opfern werden. Und wer nicht auf sein billiges kriegsfinanzierendes Gas und Öl aus Russland verzichten möchte, kann ja jederzeit in eine Schurken-Republik auswandern. Also lieber Leserbriefschreiber: Nicht zögern und Koffer packen, bevor hier die Bananenrepublik ausgerufen wird.

Norbert Ahlheim

Bensheim