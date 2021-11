Leserbrief zu „Impf-Team rückt ein dutzendmal aus“, BA vom 16.11.2021.

Die Impf-Kampagne – auch die im Kreis Bergstraße – scheint überwiegend von Überraschungen zu leben. Wissenschaftler weisen bereits seit geraumer Zeit darauf hin, dass die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus im Herbst und Winter rasant zunehmen wird – die aktuelle Entwicklung der Inzidenzen liefert den Beleg dafür und die große Politik nimmt jetzt tatsächlich zur Kenntnis, dass Herbst und Winter offensichtlich auch in diesem Jahr stattfinden: welche Überraschung!

Wartezeit bis im Frühjahr

Auf der Webseite des Kreises mit den Corona-Informationen ist gleich oben zu lesen, dass man sich für die Schutzimpfung an den zuständigen Hausarzt wenden soll. Das habe ich bereits vor vier Wochen getan und kurz danach die Auffrischung erhalten – klasse! Meine Frau versuchte es am Mittwoch dieser Woche, also am 17. November. Nächster Termin: März 2022! Auch eine Überraschung, damit hatten wir nicht gerechnet. Was uns im März erwarten wird, das lässt sich natürlich noch nicht vorhersagen, aber nun heißt es Ruhe bewahren und auf alles gefasst sein.

In Gadernheim, das zu Lautertal gehört, war am Montag erfreulicherweise das Impf-Team des Kreises zu Gast und hatte. Und – welche Überraschung – bereits um 14.30 Uhr waren alle Impfdosen injiziert. Offenbar hatte niemand mit so viel Nachfrage gerechnet und scheinbar war es auch nicht möglich, zusätzliche Dosen nachzuliefern.

Meine Frau wollte sich am Dienstag um 16.15 Uhr in Heppenheim die dritte Impfung abholen, das Impf-Team hatte die Arbeit aber bereits um 14 Uhr beendet, obwohl die Termine bis 18 Uhr ausgeschrieben sind. Man könnte vor Überraschungen schwindelig werden.

Kreativität könnte helfen

Ob allerdings die ein Dutzend in dem BA-Artikel aufgeführten Termine vor diesem Hintergrund reichen, um die Nachfrage einigermaßen zu bedienen und die Situation zu entspannen, kann bezweifelt werden. Und von einer Neu-Eröffnung des Impfzentrums in Bensheim ist auch noch nichts zu hören. Da klang am Montagabend in der TV-Sendung „Hart aber fair“ das Vorgehen der Stadt Tübingen wie eine Nachricht aus einer anderen Welt:

Die Landesregierung Baden-Württemberg stellt sich bislang gegen die Wiedereröffnung von Impfzentren, doch das hielt Tübingen nicht davon ab, „Pop-Up-Orte“ einzurichten. Das sind Impfzentren, die nicht so heißen dürfen, funktionieren dem Vernehmen nach sehr gut und machen tolle Arbeit. Daneben gibt’s noch einen Impfbus und mobile Impfteams.

Man ist geneigt, der Ersten Kreisbeigeordneten und der Stadt Bensheim Mut zuzusprechen, mal einen außergewöhnlichen Schritt zu tun, etwa nach dem Motto: Einfach mal machen! Wäre das nicht eine wirklich schöne Überraschung?

Fritz Hempler

Lautertal