„Missbrauch, Vertuschung, Unvermögen“, Bergsträßer Anzeiger vom Samstag, 22. Januar

All den Priestern und Laien, die von den Vorwürfen betroffen beziehungsweise darin involviert sind, sei Folgendes gesagt. Lesen Sie in der Bibel, Matthäus 25,40: „ Wahrlich ich sage Euch, was ihr getan habt einem unter den geringsten meiner Brüder, das habt ihr mir getan!“ und Lukas 17,2: „ Es wäre besser, dass man ihm einen Mühlstein um den Hals hängte und würfe ihn ins Meer, denn dass er dieser Kleinen einen ärgert.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.

Peter Hawe

Weinheim