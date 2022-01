Um es vorweg klar zu sagen: Ich bin unbedingt für das Impfen gegen Covid-19, aber gegen eine gesetzliche allgemeine Impfpflicht. Man muss sich hierbei im Klaren sein, was das Ziel ist, und das Ziel kann nur sein: So viele Menschen wie möglich impfen und nicht das Durchsetzen eines Prinzips.

Wir können und dürfen auch nicht gesetzlich verfügen, dass Bürger aus Impfgegnern zu Impfbefürwortern werden. Das können wir nur wünschen. Das eigentliche Ziel, so viele Menschen wie möglich zu impfen, erreichen wir meines Erachtens wohl kaum durch ein Gesetz zur Impfpflicht: Denn, wer sich partout nicht impfen lassen will, zahlt bestenfalls ein Bußgeld – und dadurch wird niemand geimpft. Zwangsweise impfen kann, darf und will man ja niemanden.

Attest als Ausweg?

Wer sich weder impfen lassen noch zahlen will, sinnt auf Wege, wie er die Impfpflicht umgehen kann. Es wird dann vermutlich einen Run auf Haus- und Fachärzte, vielleicht besonders Psychiater, geben, um sich ein Attest ausstellen zu lassen, dass man aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden darf. Auch das führt nicht zum Ziel.

Dann gibt es noch illegale Wege: Fälschungen der Impfnachweise, Gewalt auf der Straße, gegen staatliche Organe, Impfende. Das alles wird mit einer enormen Aufregung, öffentlichen Diskussionen, Demonstrationen, vermehrter Bürokratie etc. einhergehen, aber nicht mit einer Zunahme der Zahl der Geimpften.

Durch die Hintertür? Na und?

Viel wirksamer wäre doch, was ja auch zur Zeit schon vielfach praktiziert wird: Nachteile für die Ungeimpften: keine Teilnahme am öffentlichen Leben, keine Restaurant- und Kinobesuche, kein Sport.

Impfgegner sprechen jetzt natürlich von einer „Impfpflicht durch die Hintertür“. Na und? Das kann es ja ruhig sein, wenn wir dadurch erreichen, dass sich möglichst viele Leute impfen lassen ...

Dr. med. Ursula Mehregan

Bensheim

