Eine Beleidigung für jeden normalen Bürger

„Lucy ist jetzt Gangster“ (BA vom 13.4.2021)

AdUnit urban-intext1

Ich bin von Beruf Physiotherapeut. Ich mache seit bald 16 Jahren Hausbesuche und behandle viele Patienten über 70 oder über 80. Zurzeit bin ich an manchen Tagen in zwei Altersheimen. Ich trage seit knapp einem Jahr wie viele andere Maske, Handschuhe und halte mich an Hygienekonzepte. Das mache ich gerne, um meine Patienten zu behandeln und zu beschützen.

Ich leide wie viele andere darunter, dass mein privates Leben zum Erliegen gekommen ist. Keine Geburtstage, keine Freunde treffen, Hobbys und nicht mal normal Klamotten kaufen oder Uhr reparieren geht. Das akzeptiere ich alles. Wir haben eine Pandemie und müssen Ältere und das Gesundheitswesen schützen.

Was ich nicht akzeptiere, ist, dass meine Patienten eingehen wie Primeln. Ich habe Patienten, die bei mir weinen, weil sie keinen Besuch bekommen im Altersheim oder ihre Angehörigen dort nicht mehr besuchen dürfen. Menschen, die seit 60 Jahren verheiratet sind, dürfen sich nur einmal die Woche zu abgestimmten Zeiten sehen – und dann bitte auch mit Abstand und Maske. Ich darf hinzufügen, dass die eine Person seit drei Monaten zum zweiten Mal geimpft ist und die andere seit zwei Wochen. Ich habe Patienten, die seit einem Jahr ihre Urenkel und Enkel nur am Gartenzaun oder am Fenster sehen. Ich habe fast täglich Patienten, die weinen, weil sie einsam sind. Ich habe Patienten, die weinen, weil kein Friseur kommen darf. Wir reden hier über Menschen, die über 80 oder 90 Jahre alt sind. Menschen, denen für sie wichtige elementare Dinge vorenthalten werden. Und sie verstehen es noch nicht einmal, weil sie altersbedingt teilweise sogar leichte oder schwere Demenz haben.

AdUnit urban-intext2

Im Gegensatz dazu sehe ich im Fernsehen ständig „Lanz“ und andere Sendungen ohne Masken, ohne Abstand (Joko und Klaas) und mit frisch frisierten und geschminkten Personen.

Bodenlose Unverschämtheit

Im BA durfte ich nun noch lesen, dass in Heppenheim ein Film gedreht wird. Ohne Masken, ohne Regeln und ohne Passanten, damit ja kein Corona im Film auftaucht. Das verstehe ich nicht, und das ist in meinen Augen eine bodenlose Unverschämtheit. Da dürfen Leute für einen Film alles und werden getestet bis zum geht nicht mehr, aber andere dürfen sich nicht sehen, werden eingesperrt und allein gelassen. Normale Menschen dürfen bei uns nicht frisch getestet oder geimpft persönliche Besuche machen, zum Friseur gehen oder mal neue Schuhe einkaufen, aber für Film und Fernsehen geht das alles.

AdUnit urban-intext3

Über Weihnachten waren große Artikel in der Zeitung über Besuchsregeln im Altersheim in Heppenheim. Da haben unsere lokalen Politiker Däumchen gedreht und abgewiegelt. Aber für Filmaufnahmen ist alles möglich, die werden persönlich begrüßt und betutelt, für die wird alles möglich gemacht.

AdUnit urban-intext4

Das verstehe ich nicht, akzeptiere ich nicht und sehe ich als persönliche Beleidigung meinen leidenden Patienten und mir gegenüber. Das ist eine Beleidigung für jeden im Gesundheitswesen, der sich den Hintern aufreißt, und für jeden normalen Bürger, der unter Einschränkungen leidet, sich aber daran hält. Das ist vielleicht nur meine Meinung, aber ich habe den Respekt vor Film und Fernsehen und unseren Politikern langsam verloren.

Fabian Czypull

Bensheim