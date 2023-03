Mit einem gewissen Entsetzen verfolge ich die Debatte um das sogenannte Verbrenner-Verbot in der EU ab 2035. Die FDP hat nach eigenem Bekunden der EU-Kommission abgerungen, dass PKW mit Verbrennermotoren die ausschließlich klimaneutralen Kraftstoff tanken können, nach 2035 zugelassen werden können. Nur ist das technologisch nicht möglich. Warum: Weil ein Fahrzeug auch mit ausgefeilter Sensorik nicht in der Lage ist, bei einem Synfuel zu erkennen, wo die Energie für die Herstellung des Synfuels herkam. Solange die molekulare Zusammensetzung identisch ist – was völlig unabhängig von der Energiequelle bei der Herstellung einstellbar ist – wird ein Synfuel-Verbrenner auch mit Synfuel aus Kohlestrom fahren können. E-Fuels und Synfuels sind nicht dasselbe, aber molekular in Zweifel eben doch.

Bei atmosphärischer Verbrennung unter hoher Temperatur entsteht – aufgrund des Luftstickstoffs – auch immer NOx, das zur Bildung von troposphärischem Ozon beiträgt und daher klimarelevant ist. Eine hundertprozentige NOx-Abgasreinigung ohne Ammoniakschlupf existiert nicht. Nur die Nutzung von – dann zusätzlich zum Kraftstoff zu tankenden – Reinsauerstoff für die Verbrennung könnte NOx sicher verhindern – oder eine dramatische Absenkung der Verbrennungstemperatur, die dann den Motorwirkungsgrad ebenso dramatisch absenkt ... Und all dies gilt auch für die Verbrennung von Wasserstoff, nicht nur für Synfuels. Daher das Fazit: Den technologisch sicher klimaneutralen Verbrenner wird es nie geben.

Ralf Löffler

Mehr zum Thema Klimakrise Wissing und Scholz zuversichtlich im Verbrenner-Streit Mehr erfahren Auto mid-Kommentar: Konventionelle Kraftstoffe unverzichtbar Mehr erfahren

Lindenfels