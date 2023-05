Am 28. April wurde im BA ein Bericht aus dem Ortsbeirat über Rasengrabbestattungen in Schwanheim veröffentlicht. Darin wurde eine zeitgemäße Rasenbestattung als anonymes Urnengrab bezeichnet.

Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, die Urne in einem Rasengrab mit einem Grabstein oder einer Grabplatte zu bestatten – was in Schwanheim Thema war und ist.

Alternative zum Friedwald

Die Urne wird so auf einer geöffneten Rasenfläche beigesetzt und mit einer beschrifteten Steinplatte bodengleich verschlossen. Der Verstorbene geht über diesen Weg zurück zur Natur.

Die Rasengrabbestattung ist eine Alternative zu einer Friedwaldbestattung. Diese ist in der Regel etwas weiter weg vom Wohnort und somit für die Hinterbliebenen schwerer zu erreichen.

Die Rasengrabbestattung erfolgt auf dem am Wohnort gelegenen Friedhof. Somit können die Angehörigen ihren Verstorbenen leicht und jederzeit besuchen. Die Trauerzeit wird dadurch erleichtert, gerade dann, wenn die Mobilität eingeschränkt ist.

Geringer Pflegeaufwand

Auch entfällt bei einem Rasengrab ein aufwendiger Pflegeaufwand für die Angehörigen, und die Pflege durch die Friedhofsverwaltung wird erleichtert. Für alle Seiten nur ein Zugewinn.

Auch dankt es unsere Umwelt. Durch diese Bestattungsart werden wichtige Ressourcen, sprich aufwendiger Steinbedarf, der nach Grabauflösung entsorgt werden muss, eingespart.

Wie sieht die Situation heute aus: Zurzeit gibt es durch Grabstilllegungen viele Lücken. Diese Tatsache könnte man jetzt nutzen und unseren Friedhof umgestalten, dass er ein ansprechender Ort der Begegnung wird.

In Lorsch und Heppenheim wird diese Art der Bestattung schon sehr lange angeboten und auch angenommen. Vermutlich gibt es noch andere Kommunen. Warum soll es in Schwanheim nicht möglich sein? Der Bedarf ist da, man muss es nur offenlegen und der Bevölkerung verständlich näherbringen.

Ein Rasengrab gehört in der heutigen Zeit dazu, auch hinsichtlich der veränderten Familiensituationen. Diese Bestattungsart ist ein Mehrgewinn für alle Beteiligten.

Es wäre wünschenswert, wenn die Friedhofsverwaltung ihre Entscheidung nochmals überdenken würde.

Gudrun und

Sebastian Schumacher

Rita und Armin Jackwerth

Schwanheim

