Nach der Erstimpfung meiner Frau mit Astra Zeneca haben wir beim Impfzentrum Bensheim einen Termin für die Zweitimpfung mit Biontech vereinbart. Dabei wurden uns definitiv Termin und Impfstoff für den 11. Juli zugesichert. Wir unterbrachen unseren Allgäu-Urlaub, um diesen Termin wahrzunehmen. Und nun das dicke Ende: Nach über fünfstündiger Anreise mit Stau auf der A 61 erfahren wir, dass eine Impfung nicht mehr möglich sei, da sich eine Verordnung geändert habe. Man müsse nun auch die Zweitimpfung beim Hausarzt vornehmen lassen. Der verantwortliche Leiter war nicht gesprächsbereit und schickte eine Angestellte vor. Nach massivem Insistieren meinerseits wurde dann eine Astra-Zeneca Impfung angeboten, eine Impfung mit Biontech aber kategorisch verweigert, obwohl die STIKO die Kreuzimpfung derzeit favorisiert. Muss man das verstehen? Am Abend: frustrierte Rückreise an den Urlaubsort ohne Impfung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf Rat von Einheimischen suchten wir das Impfzentrum in Marktoberdorf auf. Dort wurde ohne Termin spontan das gewünschte Biontech-Präparat verimpft.

Unsere Bilanz: Neun Stunden Autobahnvergnügen (750 Kilometer) für nichts und wieder nichts. Wer bitte verantwortet oder entschädigt so etwas? Schließlich liegt unsererseits keinerlei Fehlverhalten vor. Ein komplett verlorener Urlaubstag, dafür jede Menge Ärger und Frust.

So stehen für uns manche Fragen im Raum:

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

1) Wie ist ein solches Vorgehen angesichts zahlreicher Klagen über Impfmüdigkeit zu erklären und zu verantworten?

2) Welche bürokratischen Irrläufer erlauben sich, mit einem Federstrich bestehende Vereinbarungen zu annullieren, ohne die Betroffenen zu informieren oder zumindest für solche Härtefälle Ausnahmeklauseln zu schaffen?

3) Warum funktioniert das in Bayern so reibungslos und in Hessen nicht?

Hildegard und Alois Scholz

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Bensheim

Leserbrief-Richtlinien online: www.bergstraesser-anzeiger.de/leserforum