Leserbrief-Diskussion um Debatte zur Holz-Blumen-Aktion

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was ist eigentlich passiert in Lorsch, dass eine Leserbriefschreiberin die Giftspritze rausholt und meint, einen gewählten Stadtverordneten verunglimpfen zu müssen und dieser sich anschließend dagegen wehrt? Eigentlich hätte man erwarten können, dass Leserbriefschreiber sich die Mühe machen zu überprüfen, was konkret passiert ist, bevor sie meinen sich öffentlich dazu äußern zu müssen.

Ein gewählter Stadtverordneter nimmt seine Kontrollfunktion wahr und kritisiert das selbstherrliche Informationsverhalten des Bürgermeisters gegenüber den Stadtverordneten. Die dahinterstehende Aktion kritisiert der Fraktionsführer von Bündnis 90/Die Grünen, Herr Schimpf, mit keinem Wort, im Gegenteil.

Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat mit dazu beigetragen, dass durch die Bündelung von Mitteln von ausgefallenen Veranstaltungen und die Zustimmung zu Ersatzveranstaltungen diese erst ermöglicht wurden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ein ehrenrühriger Umgangston sollte nicht Einzug halten in unsere Kommune, wenn engagierte Kommunalpolitiker ihre Aufgaben ernst nehmen im Sinne der Bürger dieser Stadt und ihre Kontrollfunktion gegenüber der Verwaltung ausüben.

Arbeit herabgewürdigt

Es ist für mich als Leser erschreckend und macht mich zornig, wenn Personen meinen, die ehrenamtliche Arbeit von demokratisch gewählten Stadtverordneten in unsachlichen Leserbriefen herabwürdigen zu müssen und als Spitze der Verunglimpfung das Opfer zum Täter machen.

Es ist erschreckend, wie wenig die Leserbriefschreiber über parlamentarische Abläufe informiert sind, aber sich zutrauen, ebendiese in unsachlicher und herabwürdigender Art und Weise zu kritisieren.

Die Frage, die sich mir stellt, ist, welches Verhalten eher zu Politikverdrossenheit führt: der Inhalt von ehrenrührigen Leserbriefen, die auf Unkenntnis beruhen, oder das engagierte Verhalten eines demokratisch gewählten ehrenamtlichen Kommunalpolitikers, der sich für die Allgemeinheit einsetzt?

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Wim Roukens

Lorsch

Leserbrief-Richtlinien online: www.bergstraesser-anzeiger.de/leserforum