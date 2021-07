LBL wartet auf die Ergebnisse des Bürgermeisters, BA vom 27. Juli:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die LBL hat leider immer noch nicht erkannt, dass weder die Gemeindevertretung mit ihren Fraktionen noch der Bürgermeister mit dem Gemeindevorstand Schuld am Stillstand beim Destag-Gelände haben. Einzig und alleine liegt die Verzögerung beim Planer des künftigen Bebauungsplanes.

Er ist auch der einzige, der je Kontakt hatte mit den Investoren, leider zu keinem Zeitpunkt die Gemeinde. Der Planer ist seit 30 Monaten dem bereits am 7. Februar 2019 gefassten Beschluss in der Gemeindevertretung nicht nachgekommen, die Böschungsoberkanten der Lauter und den geöffneten Vorbach aufmessen zu lassen und diese örtlichen (zunächst topographischen) Grenzen in seinen Planentwurf einzutragen.

Das ist unumgänglich, weil diese topographischen Linien nachher rechtskräftige Grundstücksgrenzen werden müssen. Die katastermäßigen Eigentumsgrenzen der Bachläufe Lauter und Vorbach wurden seit Erstellung des Katasters zirka 1870 nicht verändert. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die örtlichen Grenzen der Fließgewässer mit den Eigentumsgrenzen heute noch übereinstimmen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In der Regel wurden die Bachbreiten damals zu schmal festgelegt, so dass die Bachböschungen komplett den Anliegergrundstücken zugeordnet sind, was bei der Lauter sehr deutlich ist. Das ist heute in einem Bebauungsplanverfahren nicht mehr zulässig.

Eine Bestätigung des alten Beschlusses erfolgte genau zwei Jahre später nochmals in der Gemeindevertreter-Sitzung am 25. Februar 2021. Da heißt es: „Die zukünftigen Katastergrenzen zwischen dem Vorbachgrundstück der Gemeinde und den anliegenden Grundstücken der derzeitigen Eigentümer werden in einem folgenden Baulandumlegungsverfahren den tatsächlichen örtlichen Verläufen angepasst, ebenso für die Lauter.“

Der Planer hat sich leider absolut unkooperativ verhalten und unternimmt rein gar nichts, damit die Gemeinde mit Beschlüssen für die Destag-Planung weiterkommen kann. Gleichzeitig wird unterstellt, es liege an der Gemeinde. Weil der Planer auf einer Bebauung des derzeitigen Europaplatzes besteht, kann eine Grünfläche als ortsnaher Ersatz nur im B-Plan des Destag-Geländes ausgewiesen werden.

Dafür muss die Bildung aller neuen Grundstücke in nur einer Baulandumlegung vorgenommen werden, weil nur dadurch die Gemeinde einen Flächenanspruch von bis zu 30 Prozent verwirklichen kann. Im vorliegenden Fall könnte er zirka 20 bis 25 Prozent betragen. Neben einem neuen Europaplatz können so die Flächen für den tatsächlichen Verlauf des Vorbaches, der Lauter-Böschung und für Straßen ohne Grundstücksankäufe der Gemeinde als neue Eigentümerin zugeteilt werden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Planungshoheit hat die Gemeinde – nicht der Investor und nicht der Planer. Daran sollten sich alle mal wieder erinnern.

Wolfgang Hechler

ehem. SPD-Gemeindevertreter

Gadernheim