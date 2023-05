„Die Reaktion der Polizisten in Viernheim auf dem Aldi-Parkplatz war angemessen“, BA vom Samstag, 6. Mai

Der Polizeieinsatz an dem Tatort in Viernheim hat natürlich Wellen geschlagen in der Region und tut es noch heute. Das bekannte Video hatte ich sofort mit Familienmitgliedern und Bekannten geteilt. Die einhellige Reaktion: nicht nur Unverständnis, sondern Empörung, ja auch Wut und Zorn auf das ganz offensichtliche Fehlverhalten der beiden Polizeibeamten während des ersten Zugriffs.

Die Interviewäußerungen des Pressesprechers im BA setzen dem Ganzen jedoch die Krone auf. Es gehört schon eine gehörige Portion Realitätsverweigerung dazu, das Verhalten der Ersteinsatzkräfte als „besonnen“ darzustellen. Das Gegenteil ist der Fall, und ich möchte sagen, dass dies nicht nur meine persönliche Meinung ist. Das Fehlverhalten der beiden Polizeibeamten vor Ort war nicht besonnen.

Von der Polizei aus betrachtet ist auf dem Video zu sehen, wie ein älterer Herr mit Fahrrad nur ein paar Meter hinter dem offensichtlich geistesgestörten Täter entfernt steht und die Szenerie beobachtet. Was wäre geschehen, wenn der Täter sich diese Person als Geisel genommen hätte, um sich vermeintlich vor dem Zugriff der Polizei zu schützen?

Um dies auch zu sagen: Selbstverständlich kann es bei einem Erstzugriff geschehen, dass einem Polizeibeamten der Schlagstock oder im schlimmsten Fall auch die Dienstwaffe entwendet wird. Darüber sollte sich niemand erheben; das ist zwar peinlich, aber in Ausnahmefällen in unübersichtlichen Situationen nicht generell zu verhindern.

Aber was ist hier im weiteren Verlauf zu sehen: Ein Einzeltäter, außer mit einem Polizeischlagstock bewaffnet, steht zwei passiv agierenden Einsatzkräften gegenüber, die jedes Anzeichen, jeden Willen vermissen lassen, dem Geschehen Einhalt zu gebieten. Sie hätten es können und müssen, und zwar mit einfacher körperlicher Gewalt, sie hätten es tun können und müssen unter Einsatz anderer Mittel – und sie haben auch dies nicht getan und damit bewusst in Kauf genommen, dass der Täter unvermittelt andere Personen aus dem Umfeld des Tatortes bedroht und gefährdet. Das ist es, was das Unverständnis in der Öffentlichkeit bewirkt.

Fazit: Des Pudels Kern ist offensichtlich auf einem ganz anderen Feld vergraben. Die Polizei ist verunsichert in der Wahl ihrer Vorgehensweise, weil sie mehr Respekt vor den politischen Vertretern des derzeitigen Zeitgeistes hat als vor den Forderungen ihrer Aufgaben.

Claus Haase

Lorsch