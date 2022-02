„Kanadische Variante als Orientierung“, BA-Leserforum vom Montag, 14. Februar

Es freut mich als Leser des BA, wenn Meinungen aus der Leserschaft in Form von Leserbriefen in der regionalen Zeitung abgedruckt werden. Das ist wichtig, da man die eigene Position durchaus mal in Frage stellen kann und somit sind die Möglichkeiten einer persönlichen Weiterentwicklung gegeben.

In diesem Fall zum Thema Impfpflicht – respektive zu mehr Krankenkassenbeiträgen für „Nichtimpflinge“ – stolperte ich, sobald ich den gemachten Vorschlag als überlegenswert erachtete, über meine Grundkenntnisse des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und das Thema Solidarprinzip der Sozialversicherung.

Dieses Solidarprinzip ist die strukturelle Basis der gesetzlichen Krankenversicherungen. Das bedeutet, dass jeder, der entsprechende Einnahmen hat, einen Beitrag zahlen muss und jeder (Ausnahmen sind nicht vorgesehen) im Krankheitsfall behandelt wird.

Wenn Teile der Gesellschaft darüber nachdenken, wie man den Kitt der Freiheitlich Demokratischen Grundordnung (FDGO) – Identifikation und Loyalität – zum Bröckeln bringt, führt das mittel- und langfristig zu einer Erosion des gesellschaftlich friedlichen Miteinanders. Ich unterstelle einmal, dass kein Bürger dieses Landes Bundesrepublik Deutschland solche Folgen möchte. Auch der Leserbriefschreiber mit dem Thema Krankenkassenbeiträge will das nicht.

Den Ansatz einer Mehrklassengesellschaft beinhalten Teile des Leserbriefs – bei subjektiver Betrachtung – schon. Denkt man den Vorschlag einmal zu Ende, ist vorstellbar, dass jegliches, wie auch immer geartetes (vermeintlich) falsches Verhalten zu einer Bestrafung finanzieller Art führt. In einem Bußgeldkatalog (je nach politischer Couleur) für bürgerliches Fehlverhalten könnten unter Umständen dann folgende Sachen stehen: Fleischesser bekommen einen Aufschlag auf den aktuellen Krankenkassenbeitrag in Höhe von 0,5 Prozent – also verhaltensabhängige Zuschläge, die einer „Erziehung“ dienen sollen.

Vor dem Hintergrund der bei uns oft thematisierten FDGO (die ich richtig finde) ist die persönliche Entscheidungsfreiheit elementar wichtig und auch richtig.

Jeder Bürger hat die Wahl, im Sinne des Grundgesetzes konform oder eben nicht gesetzeskonform zu entscheiden. Im letzteren Fall greift die Justiz. Bei solch klaren und leicht verständlichen Regeln bedarf es meines Erachtens keinerlei gesellschaftlicher Überlegungen, wie der Entscheidungsraum erwachsener Menschen verengt werden könnte.

Karl Kraft

Bensheim

Leserbrief-Richtlinien online: www.bergstraesser-anzeiger.de/leserforum