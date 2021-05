Die Grünen halten sich nicht an die Absprachen

„Entscheidung der CDU ist unfassbar“, BA vom 22. Mai

Die Grünen Bensheims mokieren sich über die CDU und gleichzeitig auch über die SPD, die BfB, die FWG und die FDP, die alle miteinander dem Landtagsabgeordneten und Stadtverordneten Rolf Kahnt (AfD) einstimmig einen Sitz im Eigenbetrieb Stadtkultur und im Kuratorium der Stiftung des Heilig-Geist-Hospitals zusprachen.

Die Kritik der Grünen ist umso verwerflicher, weil sich alle in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktion zuvor darauf verständigt und geeinigt hatten, allen Fraktionen im Sinn eines demokratischen Miteinanders entsprechende Sitze zu gewähren.

Es ist daher festzuhalten: Die Grünen halten sich nicht an getroffene Absprachen aller Fraktionen. Wenn es dagegen um ihren eigenen Vorteil geht, zeigen sich die Grünen überhaupt nicht zimperlich, und nehmen alles an, was ihnen an Sitzen angeboten wird. So ist die Vergabe der Sitze für die Grünen einstimmig durch alle Fraktionen erfolgt.

Völlig unmoralisch

Das heißt im Klartext, dass sich die Grünen auch durch die Stimme Rolf Kahnts in die Gremien haben wählen lassen. Genau das hat sie doch laut eigener Aussage bei der Wahl in Thüringen so sehr gestört. Die Grünen verweisen oft auf Moral, zeigen sich selbst aber völlig unmoralisch.

Konsequenterweise hätten die Grünen ihre Sitze gar nicht annehmen dürfen, sind diese doch auch alle mit dem Votum eines AfD-Vertreters zustande gekommen. Die Grünen betonen in Ihrer Pressemitteilung, dass sie „auch künftig eine Zusammenarbeit mit der AfD für nicht denkbar halten“. Gern nehmen sie jedoch Sitze an, die auch über die Zustimmung der AfD zustandegekommen sind. Ein solches Verhalten muss man als verlogen bezeichnen.

Aus anderem Holz geschnitzt

Zumal es bei aller Einschätzung auch darum geht, zu beurteilen, wie sich die AfD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung in den letzten fünf Jahren politisch gezeigt hat. Es ist bedauerlich, dass den Grünen ihre Ideologie wichtiger ist als fraktionsübergreifende Zusammenarbeit im Stadtparlament. Die Stadtverordneten der AfD bewiesen in der vergangenen Legislaturperiode, dass ihnen das Wohle Bensheims am Herzen liegt. Plumpe Parolen und rechte Gesinnung hingegen suchte man bei der AfD Bensheim vergeblich.

Offenbar haben die Grünen seit fünf Jahren Augen und Ohren verschlossen gehalten. Wie gut, dass die CDU, die SPD, die BfB, die FDP und die FWG aus einem ganz anderen Holz geschnitzt sind.

Dominik Wetzel

Bensheim

