Im Juli will mein Besuch sehen, wie die Stadt aussieht, in der ich lebe und einkaufe. Was soll ich ihm zeigen? Trostlos sieht es nämlich aus: in der Fußgängerzone und auf dem Bensheimer Marktplatz. Einziger Lichtblick ist der Brunnen mit freiem Blick auf die Kirche.

Bunte Blumen- und Pflanzenkästen aufzustellen, ist niemandem in den Sinn gekommen – seit 2019, um dem Marktplatz/Fußgängerzone Farbe zu geben und Besucher freundlich willkommen zu heißen.

Grau und hässlich ist das Bild, das sich ihnen und den Einwohnern bietet. Noch hässlicher wird es, wenn ein Haus gebaut wird – vor der Kirche –, das dann den Blick verstellt. „Bonjour Tristesse“, sage ich heute, im April 2023.

Monika Happle

Bensheim

