Die Freiheit des Einzelnen wird eingeschränkt

Leserbrief „Mallorca-Flug im Wahlkampf / Am Verbot fossiler Brennstoffe führt kein Weg vorbei“, BA vom 22. Mai

AdUnit urban-intext1

Die ins Rennen gegangene Kanzlerkandidatin der Grünen ist mit diesem Thema wohlwissend vorgeprescht, um damit ein „Lieblingsthema“ der deutschen Urlauber zu treffen. Das unterstellte Motto, ihnen sei ein Urlaubsflug wichtiger als eine gut geheizte Wohnung, ist geradezu hanebüchen, denn es geht dabei nur um Eines: die Freiheit des Einzelnen unter dem Feigenblatt der Klimarettung durch weitere, neue Verhaltens-Vorschriften im täglichen Leben noch weiter einzuschränken.

Der ihr unterlegene Kandidat bei der Kanzler-Kür hat dies letzten Donnerstag bei Illner im ZDF bereits stark relativiert; es handle sich um Symbolpolitik.

Der deutsche Anteil am CO2 in der Erdatmosphäre beträgt ca. 0,00004 Prozent. Selbst wenn es Deutschland mitsamt seinen Emissionen gar nicht mehr geben würde, hätte dies keinen Einfluss auf das Klima. Das ist in etwa so, als ob man nach Einkippen einer vollen Wasserflasche in den Badesee den Anstieg des Wasserspiegels messen möchte.

AdUnit urban-intext2

Dieses Vorbild- und Verbots-Getue der Politik und ihrer grünen Anhänger hat bereits eine so starke soziale Komponente erreicht, die die Gesellschaft zum Sprengen bringen könnte. Die Zahl der Bürger, die nicht mehr ihre Stromrechnung zahlen können und vom Energieversorger quasi abgeklemmt werden, steigt permanent. Die gut geheizte Wohnung ist zum Traum geworden. Der von Jürgen Trittin versprochene Preis einer Eiskugel hat längst die Dimension einer Riesentorte angenommen, mit den weltweit höchsten Strom- und Energiepreisen.

Die zu Jahresbeginn eingeführte CO2-Steuer hat gerade und absichtlich fossile Energieträger betroffen. Das Tanken für Leute mit kleinem und geringen Einkommen ist dadurch massiv erschwert worden.

AdUnit urban-intext3

Energiewende ist ein Flop

Die Energiewende ist als einzigartiger Flop zu sehen, kein anderes Land auf dem Planeten kopiert diesen Murks, nicht mal ansatzweise. Wenn wir nicht unsere tollen Nachbarländer hätten, die – man muss es leider sagen, nicht so blöd wie wir waren – uns bei den immer mehr zunehmenden Momenten eines Blackouts nicht durch ihre Kohle-, Gas- und Atommeiler unter die Arme greifen würden, wären hier schon des Öfteren im wahrsten Sinne des Wortes alle Lichter ausgegangen. Was dies für Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime ohne Notstrom bedeutet, kann sich jeder ausmalen.

AdUnit urban-intext4

Warum gerade aus der grünen Ecke, die ihre Anhänger nicht unbedingt aus der Arbeiterschaft rekrutiert, sondern eher aus dem Bildungsbürgertum, so eine Verbots- und Verordnungsorgie entstehen konnte, ist eine Frage für Soziologen, Psychologen, usw. War es eine so schlimme Jugend, die dazu führte, oder hat man sich schon als Kind wie ein Despot daheim aufgeführt, die Eltern schikaniert und versucht nun, diese Macht an den Bürgern dieses Landes auszulassen. Wer Politik nur als ein Sammelsurium an Verboten versteht, entfernt sich meilenweit von der freiheitlich demokratischen Grundordnung, die die Basis unserer Gemeinschaft ist. Und die Verwerfungen sind beinahe täglich, zumindest an den Wochenenden deutschlandweit zu beobachten.

Gerd Rudolf

Lindenfels

Info: Leserbrief-Richtlinien online: www.bergstraesser-anzeiger.de/leserforum