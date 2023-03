Es hat was von Dèjà-vu: Seit ihrem Amtsantritt als Bundesinnenministerin erklärt Nancy Faeser: „Wir müssen Extremisten und psychisch Auffällige sehr konsequent entwaffnen.“ Im März 2022 unterstrich sie dies in ihrem Aktionsplan gegen Rechtsextremismus. Faeser kündigte hier „kurzfristige“ Maßnahmen an.

Schon bremsten die FDP und die Schützenlobby. Mitauslöser für Faesers Vorstoß war das Attentat von Hanau. Der Täter besaß legal Waffen und übte im Schützenverein, obwohl er psychisch krank war und vor der Tat wirre Schreiben an Behörden verschickte.

Ein Jahr später nach der Amoktat von Hamburg erneuerte die Bundesinnenministerin ihre Forderung nach einer Verschärfung des Waffenrechts – unter anderem unterstützt von der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Tatsächlich war der Täter von Hamburg, der sieben Menschen tötete, seit Dezember Waffenbesitzer und führte als Sportschütze legal eine halbautomatische Heckler&Koch, die Tatwaffe. Mir ist keine Sportwaffendisziplin bekannt, die mit halbautomatischen Faustfeuerwaffen ausgeübt wird.

Auch waidwunde Tiere müssen nicht mit 16-schüssigen Waffen erlöst werden. Insofern ist es absurd, dass deutsche Schützen- und Jagdverbände sowie die FDP Sturm gegen Faesers Pläne laufen.

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums gibt es 5 448 232 Schusswaffen in Deutschland in Privatbesitz, davon 225 000 „kriegswaffenähnliche halbautomatische Feuerwaffen“. Es mag ja sein, dass viele Waffenbehörden personell und fachlich überfordert sind. Allerdings vereinbarte die Ampel im Koalitionsvertrag unter anderem den Entzug von Waffenerlaubnissen bei Extremisten und eine effektivere Kontrolle von Waffenbesitzern. Trotzdem dürfen meiner Ansicht nach seit Hanau und Hamburg erforderliche Änderungen des Waffengesetzes nicht zurückgestellt werden.

Die Überschrift im BA vom 7. März („Probleme entschlossen vertagt“) in Bezug auf die Ampel-Klausur in Schloss Meseberg bringt es auf den Punkt. Die Ampel erweist sich als fragiles Konstrukt. Es war naiv von SPD und Grünen zu glauben, mit massiven Zugeständnissen die FDP auf den Pfad politischer Rationalität bringen zu können. Offenbar glauben dort immer noch viele, die aktuell von Lindner und Buschmann geprägte FDP sei noch jene der Baum, Hirsch oder gar Dahrendorfs. Aber diese (sozialliberale) Zeit der Freiburger Thesen hat sie spätestens mit Westerwelle erfolgreich entsorgt.

Heute inszeniert sich die FDP als innerkoalitionäre Opposition im Namen einer höheren Sache („Staatswohl“), die sagt, was sie nicht will und fordert, was es nicht gibt (klimafreundliche E-fuels und anderes mehr). Diese Partei hat längst ein Stopschild verdient. Grüne und SPD brauchen die Fünf-Prozent-Hürde nicht zu fürchten. Andere schon.

Rainer Scheffler

Lautertal