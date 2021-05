Die ehrenamtliche Kulturszene braucht auch Unterstützung

„Viele Spenden für Kunst und Kultur“, BA vom 2. Mai

Eine Aktion „Spenden für Kunst und Kultur“ ist eine hervorragende Idee, denn die Corona-Krise und die damit verbundenen Schließungen der Kunst- und Kulturstätten bedrohen die kulturelle Landschaft in Deutschland auf vielfältigste Weise. Davon sind aber nicht nur diejenigen betroffen, die professionell und erwerbsmäßig im Kulturbetrieb arbeiten.

Gerade die kleinen, nicht kommerziellen Aktivitäten beleben unsere Kultur und wurden viele Jahre gern angenommen. Es engagieren sich viele Menschen ehrenamtlich in Kunst- und Kulturvereinen, bieten dabei zum Beispiel regionalen oder weniger bekannten Künstlern eine Plattform und Starthilfe. Darüber wird kaum gesprochen. Diese Aktivitäten fallen nun quasi durchs Netz.

Den dort engagiert ehrenamtlich Tätigen entfällt kein Einkommen. Aber bei den Trägervereinen werden die Eigenmittel aufgebraucht, sie bluten finanziell aus, da auch staatlicherseits primär Sportvereine gefördert werden. Jetzt können durch die Schließungen Veranstaltungen, Workshops oder Ausstellungen nicht stattfinden. Eintrittsgelder, Spenden oder sonstige Erlöse entfallen.

Wird diese Sparte noch existieren?

Kosten für Raummieten, Strom, Heizung, Wasser laufen aber weiter. Und nicht jeder Vermieter ist bereit, Mietkosten zu reduzieren, auszusetzen oder zu stunden. Das gilt leider auch für öffentliche Vermieter. Mit dem Wegfall wichtiger Vereinstätigkeit entfallen Identifikationsorte.

Wie viel ist uns das ehrenamtliche, bürgerschaftliche und kulturelle Engagement wert? Wird diese Kultursparte nach der Pandemie noch existieren? Ist es nicht auch eine öffentliche Aufgabe, hier Unterstützung zu gewähren und damit das Engagement wertzuschätzen?

Wir denken zum Beispiel an die Ausstellungen im Damenbau im Fürstenlager, getragen durch zwei Vereine (Kunstfreunde Bergstraße und Kur- und Verkehrsverein Auerbach 1866). Wir haben uns an inspirierende Vernissagen und Ausstellungen gewöhnt, flanieren gerne durch die schönen Räume und den wenigsten ist der personelle und finanzielle Aufwand bewusst, der dahinter steht und durch privates, bürgerschaftliches Engagement oder Spendenbereitschaft erst möglich ist. Und das ist nur ein Beispiel von vielen.

Wir würden uns freuen, wenn auch die freie Kunst- und Kulturszene in ihrer Vielfalt noch nach dem Ende der Pandemie existiert. Dazu braucht es eine Wahrnehmung dieser Betroffenen und eine großzügige, unbürokratische Unterstützung, insbesondere auch durch unsere Städte, Gemeinden oder Landkreise.

Vielleicht sehen wir uns dann irgendwann im Damenbau in Auerbach, in der Remise in Zwingenberg oder im Sonnensaal in Alsbach-Hähnlein bei einer Vernissage, einer Lesung oder als Teilnehmer einer Akademie. Wir würden uns darüber freuen.

Sabine Müller

Auerbach

Petra Schöppner

Zwingenberg