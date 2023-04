„Torschlusspanik wäre wirklich falsch“, BA vom Dienstag, 11. April

Damit durch meinen Leserbrief kein falscher Eindruck erweckt wird: Auch ich bin für eine Abschaltung der Kernkraftwerke, dazu bei Fahrzeugen und Heizungen für eine Umstellung auf erneuerbare Energien. Aber bitte für die Bürger in einem zeitlich und für die Betroffenen finanziell überschaubaren, dazu auch nachvollziehbaren Rahmen.

Man kann sich zur Zeit eigentlich nur noch über die Entscheidungen beziehungsweise Absichten der Politiker in der Klimapolitik wundern.

Da werden die vor wenigen Jahren noch angeblich sichersten AKWs in Europa innerhalb weniger Jahre abgeschaltet und stattdessen die CO2-Braunkohleschleudern noch Jahre weiterbetrieben, anstatt umgekehrt vorzugehen. Spätestens seit der Entscheidung für ein klimaneutrales Deutschland sind und waren die Politiker in der Pflicht, die politischen Planungen und Vorgaben für einen Ersatz der wegfallenden Arbeitsplätze in den Kohlegebieten zu beginnen. Jetzt werden diese Arbeitsplätze als Argument benutzt, um die Entscheidung zu rechtfertigen.

Viele offene Fragen

Da wird der Verkauf von neuen Autos mit fossilen Brennstoffen noch zwölf Jahre gestattet (welche anschließend noch mindestens zehn Jahre in Betrieb sind). Benötigt die Autoindustrie tatsächlich zwölf Jahre bis zur kompletten Umstellung der Produktion auf Elektroautos, beziehungsweise dauert es noch zwölf Jahre, bis die neuen Stromnetze fertig gebaut sind, und/oder genügend Wallboxen für den wachsenden Elektro-Autoverkehr zur Verfügung stehen?

Demgegenüber dürfen neue Heizungen mit fossilen Brennstoffen ab dem nächsten Jahr nicht mehr eingebaut werden.

Sind die Hersteller von Heizungen wirklich in der Lage, die Produktion von Öl- und Gasheizungen zugunsten von Klimageräten ab dem nächsten Jahr so umzustellen, dass die nicht mehr reparablen alten Heizungen durch – für den jeweiligen Bedarf geeignete – Klimageräte kurzfristig ersetzt werden können? Ist das Handwerk personalmäßig in der Lage, die von den Herstellern gelieferten Geräte – ebenfalls kurzfristig – einzubauen? Wurden diese Fragen überhaupt mit Herstellern und Handwerksverbindungen vorab geklärt?

Dazu kommt die große Frage, ob in den nächsten Jahren genügend Strom für die steigende Anzahl an Klimageräten und Elektroautos dann, wenn erforderlich, vorhanden ist, wobei ja auch der ständig steigende Bedarf der Industrie nicht vergessen werden darf. Wie den Nachrichten zu entnehmen ist, halten weder der Ausbau des Stromnetzes noch der von Windkraft- und Solaranlagen mit den ursprünglichen Planungen Schritt.

Panik-Beschlüsse von Politikern?

Ich frage mich auch, was die Politiker dazu bewogen hat, bei dem Ersatz von irreparablen Heizungen die altersmäßige Ausnahmeregelung auf 80 Jahre und älter festzulegen. Oder hat bei der Entscheidungsfindung etwa die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland (Frauen 83,4 Jahre; Männer 78,5 Jahre) geholfen, wobei man ja gleichzeitig davon ausgehen kann, dass bei den über 80-jährigen Mitbürgern ein großer Teil sich bereits in Alten- oder Pflegeheimen befindet, mithin sie von dieser Ausnahmeregelung nicht betroffen sind?

Bekanntlich hat man mit dem Eintritt in den Ruhestand wesentlich weniger Geld zur Verfügung. Was macht also ein Hausbesitzer mit kleinem oder mittlerem Einkommen, wenn sich irgendwann ab diesem Zeitpunkt seine Heizung verabschiedet? Falls er über die Jahre etwas Geld fürs Alter zurücklegen konnte, dann sicherlich als Absicherung für kleinere Reparaturen, Ersatzanschaffungen, Arztrechnungen, Kuren, Urlaube, finanzielle Unterstützung der Kinder beim Bau eines (dann sicher klimaneutralen) Hauses, für studierende Enkel und nicht zuletzt für eine eventuell notwendige Unterbringung in einem Alters- oder Pflegeheim seiner Wahl! Sicher nicht für eine neues und mit allen damit verbundenen Nebenkosten teures Klimagerät.

Ich habe das Gefühl, dass einige Politiker in die von Herrn Habeck bei den Bürgern vermutete Torschlusspanik verfallen sind, um durch eine politische Beschleunigung der Klimaziele gegenüber ihren Wählern so die Punkte zu kaschieren, bei welchen sie sich nicht bei ihren Koalitionspartnern durchsetzen konnten.

Gerhard Steimann

Zwingenberg